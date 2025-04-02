"РФ скаже, що ми захопимо території": Польща не відправить миротворців до України, — Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що його країна не планує відправляти миротворців до України, бо це дасть привід російським пропагандистам стверджувати, що Варшава разом із Кремлем хоче "поділити" українські території.

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Свою думку щодо відправлення до України польських військових голова МЗС Польщі висловив в інтерв'ю RMF24.

Радослав Сікорський не думає, що Польща може відправити військових до України. На відео з 13:13.

Ведучий запитав, чи можуть польські військові за певних умов з'явитися в Україні.

"Я так не думаю. Російська пропаганда вже звинувачує нас у тому, що ми хочемо зайти до України та разом із ними розділити її. Ми не хочемо давати цю перевагу російській пропаганді", — відповів польський урядовець.

Журналіст попросив уточнити, чи не призведе брак польських військових на українській території до того, що польським підприємцям буде складніше долучитися до післявоєнної відбудови. Сікорський відповів, що, на його думку, Польща буде найбільшим бенефіціаром відновлення України "і через мовну близькість, і з логістичних причин", а також тому, що польські підприємці "сміливіші".

"Оскільки сьогоднішня допомога Україні іде через Польщу і з Польщі, ми будемо також логістичним хабом для відбудови України", — сказав голова МЗС Польщі.

Нагадаємо, 30 березня ЗМІ повідомляли з посиланням на джерела в дипломатичних колах Європейського Союзу, що до України спрямують військову групу з країн ЄС, щоб провести підготовку для розміщення "сил стримування" після ймовірного припинення вогню.

26 березня генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте на пресконференції після зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском заявив, що НАТО в разі загрози атаки на Польщу з боку РФ стане на захист поляків.

Голова Бюро національної безпеки Польщі, генерал Даріуш Луковський 26 березня сказав, що в разі нападу Росії Польща зможе оборонятись близько одного-двох тижнів без допомоги союзних країн.