До України спрямують військову групу з країн ЄС щодо розміщення "сил стримування", — ЗМІ

Кілька країн Європейського Союзу планують надіслати до України "найближчими тижнями" групу військових радників до України, яка матиме низку завдань щодо майбутнього розміщення миротворчих військ.

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Про це повідомляє видання The Washington Post.

Журналісти вказують, що країни Європи сформують групу з-поміж військових, які "найближчими тижнями" відправляться до України. В їхні задачі буде входити оцінка того, скільки військ буде потрібно для цих "сил стримування" та локації, де вони мають бути розміщені.

ЗМІ додає, що військова група проведе консультації з Україною щодо того, яким чином європейські війська займатимуться посилення української армії для утримання майбутньої лінії фронту. Однак медіа не повідомляє, де і за яким принципом буде реалізовано цей план.

Згодом два співрозмовники видання з дипломатичних кіл ЄС повідомили, що наразі основний фокус Європи змістився в стороні повітряної та морської компонент плану. Джерела також відзначили, що наразі командувачі армії європейських країн говорять про "обмеження розгортання великих військ".

Однак, за словами співрозмовників WP, низка інших країни пропонують альтернативу. Вона полягає в тому, що певні держави готові надати "свої можливості для патрулювання в небі України або в Чорному морі".

Раніше стало відомо, як Європа відходить від ідеї миротворців в Україні. Співрозмовник з дипкорпусу ЄС сказав журналістам, що перспектива розгортання миротворчих сил ЄС в Україні стала менш привабливою за сьогоднішньої ситуації на фронті та в адміністрації США.

Згодом повідомлялося, що Макрон анонсував відправлення в Україну "франко-британської команди". За словами французького президента, він і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер домовилися направити команду в Україну, щоб допомогти реалізувати плани після укладення мирної угоди.