В Украину направят военную группу из стран ЕС по размещению "сил сдерживания", — СМИ

Несколько стран Европейского Союза планируют направить в Украину "в ближайшие недели" группу военных советников в Украину, которая будет иметь ряд задач по будущему размещению миротворческих войск.

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Об этом сообщает издание The Washington Post.

Журналисты указывают, что страны Европы сформируют группу из числа военных, которые "в ближайшие недели" отправятся в Украину. В их задачи будет входить оценка того, сколько войск потребуется для этих "сил сдерживания" и локации, где они должны быть размещены.

СМИ добавляет, что военная группа проведет консультации с Украиной относительно того, каким образом европейские войска будут заниматься усилением украинской армии для удержания будущей линии фронта. Однако медиа не сообщает, где и по какому принципу будет реализован этот план.

Впоследствии два собеседника издания из дипломатических кругов ЕС сообщили, что сейчас основной фокус Европы сместился в сторону воздушной и морской компонент плана. Источники также отметили, что сейчас командующие армии европейских стран говорят об "ограничении развертывания крупных войск".

Однако, по словам собеседников WP, ряд других стран предлагают альтернативу. Она заключается в том, что определенные государства готовы предоставить "свои возможности для патрулирования в небе Украины или в Черном море".

Ранее стало известно, как Европа отходит от идеи миротворцев в Украине. Собеседник из дипкорпуса ЕС сказал журналистам, что перспектива развертывания миротворческих сил ЕС в Украине стала менее привлекательной при сегодняшней ситуации на фронте и в администрации США.

Впоследствии сообщалось, что Макрон анонсировал отправку в Украину "франко-британской команды". По словам французского президента, он и премьер-министр Великобритании Кир Стармер договорились направить команду в Украину, чтобы помочь реализовать планы после заключения мирного соглашения.