Боєприпаси в дефіциті: скільки часу Польща зможе оборонятись у разі нападу РФ

Польський генерал Даріуш Луковський каже, що його країна зможе відновити військовий потенціал для протистояння ймовірній російській агресії завдяки тому, що Україна продовжує чинити опір.

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В разі потенційної військової агресії з боку РФ чи Білорусі Польща зможе тримати оборону близько одного-двох тижнів без допомоги союзників. Про це голова Бюро національної безпеки Польщі генерал Даріуш Луковський сказав в інтерв'ю Polsat News 25 березня.

На запитання ведучого, чи дійсно польських запасів боєприпасів вистачить лише на п'ять днів війни, генерал відповів, що це залежить від того, про які бойові засоби мова. Зокрема, найбільше в дефіциті снаряди для старої техніки.

"Не можна сказати, що у всіх видах бойових засобів у нас однакова ситуація. Це залежить від того, про які бойові засоби йдеться, до якої техніки, адже пам'ятаймо, що в нашій армії ми все ще маємо застарілу техніку, для якої вже не виробляємо боєприпасів. Тож у нас є те, що ми зібрали багато років тому і, звичайно, з різним ступенем успіху", — зазначив Даріуш Луковський.

Скільки Польща зможе оборонятися в разі нападу РФ

За словами генерала, в разі ймовірного нападу на Польщу Росії чи Білорусі до того, як надійде допомога від держав-союзників, країна зможе оборонятися тиждень чи два.

"Я думаю, залежно від того, як би велася ця боротьба, цей захист міг би тривати тиждень або два за сьогоднішніх рівнів озброєння", — сказав Луковський.

Голова Бюро національної безпеки Польщі також додав, що наразі його країна "відкладає цю загрозу" та водночас щодня нарощує потенціал збройних сил.

"Ми сподіваємося, що протягом цих двох-трьох років, які ми отримуємо завдяки опору України, ми настільки відновимо наш потенціал, що зможемо реально протистояти агресії Росії", — сказав генерал.

Нагадаємо, 24 березня ЗМІ писали, що мережа магазинів Biedronka в Польщі продає "тривожні рюкзаки" на випадок великої війни у зв'язку з російською загрозою.

Також 24 березня заступник глави міністра оборони Польщі Павел Бейда підтвердив, що його країна разом із країнами Балтії має намір замінувати кордони з РФ і Білоруссю в межах програми "Східний щит".