Боеприпасы в дефиците: сколько времени Польша сможет обороняться в случае нападения РФ

Польский генерал Дариуш Луковский говорит, что его страна сможет восстановить военный потенциал для противостояния вероятной российской агрессии благодаря тому, что Украина продолжает сопротивляться.

Related video

В случае потенциальной военной агрессии со стороны РФ или Беларуси Польша сможет держать оборону около одной-двух недель без помощи союзников. Об этом глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Дариуш Луковский сказал в интервью Polsat News 25 марта.

На вопрос ведущего, действительно ли польских запасов боеприпасов хватит только на пять дней войны, генерал ответил, что это зависит от того, о каких боевых средствах речь. В частности, больше всего в дефиците снаряды для старой техники.

"Нельзя сказать, что во всех видах боевых средств у нас одинаковая ситуация. Это зависит от того, о каких боевых средствах идет речь, к какой технике, ведь давайте помнить, что в нашей армии мы все еще имеем устаревшую технику, для которой уже не производим боеприпасов. Поэтому у нас есть то, что мы собрали много лет назад и, конечно, с разной степенью успеха", — отметил Дариуш Луковский.

Сколько Польша сможет обороняться в случае нападения РФ

По словам генерала, в случае вероятного нападения на Польшу России или Беларуси до того, как поступит помощь от государств-союзников, страна сможет обороняться неделю или две.

"Я думаю, в зависимости от того, как бы велась эта борьба, эта защита могла бы длиться неделю или две при сегодняшних уровнях вооружения", — сказал Луковский.

Глава Бюро национальной безопасности Польши также добавил, что сейчас его страна "откладывает эту угрозу" и одновременно ежедневно наращивает потенциал вооруженных сил.

"Мы надеемся, что в течение этих двух-трех лет, которые мы получаем благодаря сопротивлению Украины, мы настолько восстановим наш потенциал, что сможем реально противостоять агрессии России", — сказал генерал.

Напомним, 24 марта СМИ писали, что сеть магазинов Biedronka в Польше продает "тревожные рюкзаки" на случай большой войны в связи с российской угрозой.

Также 24 марта заместитель главы министра обороны Польши Павел Бейда подтвердил, что его страна вместе со странами Балтии намерена заминировать границы с РФ и Беларусью в рамках программы "Восточный щит".