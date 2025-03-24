Угрозы от России: в Польше продают "тревожные рюкзаки" на случай большой войны (фото)

Польские магазины Biedronka представили тревожные рюкзаки для выживания в случае нападения армии РФ. В специальной сумке есть фонарики, спальный мешок, тактический нож и другие нужные предметы.

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Польская сеть магазинов Biedronka (Божья коровка) начала продавать тревожные рюкзаки для выживания в случае войны и других чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщило издание Business Insider.

В специальном рюкзаке имеются фонарик с режимом SOS, огниво, спальный мешок со свистком и карабином, тактический нож, монтировка, блокнот с карандашом, плащ, плоскогубцы, USB-кабель "три в одном", универсальная сумка, стальная чашка и эластичный шнур с крючками. Тревожный комплект стоит около 1600 гривен.

Однако правительственный центр безопасности рекомендует, чтобы в тревожный рюкзак входило также работающее от батареек радио, респираторы или защитные маски, компас, GPS, консервный нож, питание на два дня, аптечка для оказания первой помощи, фильтрующая бутылка с новым резиновым фильтром и веревки.

Первый тревожный рюкзак в Польше появился в середине 2024 года

Первый раз такой рюкзак появился в середине 2024 года, в нем было множество вещей, необходимых для выживания. Сейчас компания представила аналогичный продукт, цена которого в разы ниже.

В основном продажа тревожных рюкзаков Biedronka связана с постоянной угрозой от России. Война в Украине заставила многих поляков с большей готовностью присмотреться к оборудованию для выживания. В это время польское правительство работает над специальным военным руководством для граждан, пишет издание.

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