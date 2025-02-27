Заблудившийся турист выжил в горах, 10 дней питаясь снегом и зубной пастой (фото)

За спасение туриста, застрявшего в горах, его семья заплатила 11 тысяч долларов. Ранее местные власти ввели запрет на посещение опасного района, пообещав применять к нарушителям административные санкции.

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В Китае 18-летнему туристу по имени Сунь Лян удалось выжить в походе по холодной горной местности, после того, как он потерял связь с миром на 10 дней. Юноша питался речной водой, талым снегом и зубной пастой, пишет South China Morning Post.

Турист начал свое одиночное пешее путешествие 8 февраля, отправившись покорять горный хребет Циньлин высотой около 2500 метров в провинции Шэньси. Маршрут, по которому двигался странник, считается одним из пяти самых сложных пешеходных маршрутов в Китае из-за своей непредсказуемой погоды.

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Он потерял связь со своей семьей уже через два дня, когда его электронные устройства разрядились. Потеряв ориентир, турист шел вниз по течению вдоль ручья и несколько раз падал, из-за чего сломал запястье на правой руке. Чтобы укрыться от сильного ветра, альпинист-аматор соорудил импровизированную кровать из сухой соломы и листьев за большим камнем, пока 17 февраля его не нашли спасатели, которые отправились в горы по просьбе его обеспокоенной семьи.

За последние два десятилетия на этом маршруте пропали без вести или погибли более 50 туристов, поэтому в 2018 году местные власти ввели запрет на посещение опасного района, пообещав применять к нарушителям административные санкции. Спасательная операция, в которой участвовало более 30 человек, обошлась его семье в 80 000 юаней, то есть около 11 000 долларов США.

Примечательно, отмечает SCMP, что Сунь Лян считается первым спасенным человеком из потерявшихся в этом регионе. Сам спасенный в последствии уверял, что не знал о запрете, заявив, что его мотивацией для похода было простой вызов своим возможностям. Он констатировал, что данная местность совершенно не подходит для пеших прогулок, поскольку сильный ветер со снегом не давал открывать глаза и сбивал с ног, даже с двумя альпенштоками для поддержки. Кроме того, на этой линии совершенно нет живописных видов.

Напомним, в Китае 42-летний мужчина по имени Ян Мэн во время похода в восточной провинции Аньхой путешествовал вместе с камерой по горам Фаньцзэнцзянь, когда поскользнулся на мокрых камнях и упал. На видео заметно, как он скользит вниз по скользкому от дождя склону, прежде чем дерево останавливает его падение и спасает ему жизнь.

Также Фокус писал, как любители острых ощущений поднимались по канатной дороге на горе Яндан в китайской провинции Чжэцзян, но в какой-то момент движение остановилось. Задержка произошла из-за того, что на маршруте оказалось слишком много людей.