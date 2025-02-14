На вершине 65-метровой скалы нашли двух напуганных мужчин: что с ними произошло (фото)

Спасатели пытались снять пострадавших с помощью вертолета, но ветер был слишком сильным. Катер полицейских также не смог добраться до места происшествия из-за плохой погоды.

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Альпинисты искали острых ощущений и застряли на головокружительной высоте. В среду, 12 февраля, двое мужчин поднимались на вершину 65-метровой скалы Тотемный столб, что находится на австралийском острове Тасмания и десятилетиями привлекает экстремалов со всего мира. Однако в процессе что-то пошло не по плану. Об этом пишет издание Bild.

Спасательная операция

Этот ужасный случай напоминает сюжет фильма "Падение", в котором двое альпинистов поднимаются на 610-метровую полуразрушенную радиовышку. В ходе их миссии ломается ржавая лестница и они попадают в ловушку.

Сообщается, что на небольшом выступе перед самой вершиной сильный ветер запутал веревки альпинистов, сделав невозможным спуск. Спасатели пытались снять пострадавших с помощью вертолета, но тщетно, потому что ветер был слишком сильным. Катер полицейских также не смог добраться до места происшествия из-за плохой погоды.

Спасательная операция Фото: Tasmania Police

В конце концов, экстремалов спасли волонтеры из местного альпинистского клуба. В полной темноте группа начала подъем и с помощью веревок сняла двух искателей приключений со скалы. По словам полиции, операция продолжалась до самого утра. Никто не пострадал.

Тотемный столб

Тотемный столб — мечта многих любителей приключений. Впервые на вершину скалы людям удалось подняться в 1968 году. Расположение скалы делает восхождение особенно опасным: поскольку ее основание находится в морской воде, камни очень скользкие.

В 1998 году там произошел ужасный несчастный случай: кусок скалы размером с телевизор оторвался во время восхождения и попал в череп британскому спортивному альпинисту Полу Притчарду (58 лет). Часть его тела парализовало, кроме того, у него есть проблемы с памятью.

Тотемный столб на острове Тасмания, Австралия Фото: Freepik

Напомним, ранее на Эвересте нашли останки альпиниста, который исчез здесь в 1924 году. Когда его семья узнала, вздохнула с облегчением, поскольку все эти годы не знала о его судьбе.

Кроме того, останки немца, который исчез 37 лет назад во время восхождения на легендарную гору Маттерхорн в Швейцарии, найдены на леднике Теодул. Мужчина пропал без вести в 1986 году.