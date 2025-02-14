На вершині 65-метрової скелі знайшли двох наляканих чоловіків: що з ними сталося (фото)

Рятувальники намагалися зняти потерпілих за допомогою гелікоптера, але вітер був занадто сильним. Катер поліціянтів також не зміг дістатися до місця події через погану погоду.

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Альпіністи шукали гострих відчуттів й застрягли на запаморочливій висоті. У середу, 12 лютого, чоловіки підіймались на вершину 65-метрової скелі Тотемний стовп, що знаходиться на австралійському острові Тасманія й десятиліттями приваблює екстремалів з усього світу. Однак у процесі щось пішло не за планом. Про це пише видання Bild.

Рятувальна операція

Цей жахливий випадок нагадує сюжет фільм "Падіння", в якому двоє альпіністів підіймаються на 610-метрову напівзруйновану радіовежу. У ході їхньої місії ламається іржава драбина й вони потрапляють у пастку.

Повідомляється, що на невеликому виступі перед самою вершиною сильний вітер заплутав мотузки альпіністів, унеможлививши спуск. Рятувальники намагалися зняти потерпілих за допомогою гелікоптера, але марно, бо вітер був занадто сильним. Катер поліціянтів також не зміг дістатися до місця події через погану погоду.

Рятувальна операція Фото: Tasmania Police

Зрештою, екстремалів врятували волонтери з місцевого альпіністського клубу. У цілковитій темряві група почала підйом і за допомогою мотузок зняла двох шукачів пригод зі скелі. За словами поліції, операція тривала до самого ранку. Ніхто не постраждав.

Тотемний стовп

Тотемний стовп — мрія багатьох шукачів пригод. Вперше на вершину скелі людям вдалось піднятися у 1968 році. Розташування скелі робить сходження особливо небезпечним: оскільки її основа знаходиться в морській воді, каміння дуже слизьке.

У 1998 році там стався жахливий нещасний випадок: шматок скелі розміром з телевізор відірвався під час сходження і влучив у череп британському спортивному альпіністу Полу Прітчарду (58 років). Частину його тіла паралізувало, крім того, у нього є проблеми з пам'яттю.

Тотемний стовп на острові Тасманія, Австралія Фото: Freepik

Нагадаємо, раніше на Евересті знайшли рештки альпініста, який зник тут у 1924 році. Коли його родина дізналася, зітхнула з полегшенням, оскільки всі ці роки не знала про його долю.

Крім того, рештки німця, який зник 37 років тому під час сходження на легендарну гору Маттерхорн у Швейцарії, знайдено на льодовику Теодул. Чоловік зник безвісти 1986 року.