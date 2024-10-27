У скелі знайшли перевернуту вниз головою жінку: що вона розповідає (фото)

Учасники рятувальної операції спроєктували спеціальну раму з твердих порід дерева, щоб стабілізувати тіло жінки й захистити її від падіння каміння.

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23-річна Матильда Кемпбелл з Австралії випадково провалилася в ущелину завглибшки три метри. Жінка намагалась дістати свій мобільний телефон, але послизнулась й впала, застрягнувши між камінням вниз головою. Про цей випадок повідомляє місцевий телеканал ABC News.

За словами потерпілої, пристрій загубився, коли вона досліджувала територію у Новому Південному Уельсі. В якийсь момент австралійка втратила рівновагу, впала в щілину головою вниз й застрягла.

Матильда Кемпбелл провалилася в ущелину завглибшки три метри Фото: NSW Ambulance

Щоб витягнути її з пастки, друзі викликали рятувальників, яким знадобилося для цього сім годин. Спершу вони прибрали кілька важких валунів, аби звільнити ноги Матильди, а потім за допомогою низки маневрів витягнули її повністю. Учасники операції навіть спроєктували спеціальну раму з твердих порід дерева, щоб стабілізувати тіло жінки й захистити її від падіння каміння.

Мобілку не знайшли

Повідомляється, що в результаті нещасного випадку Кемпбелл не отримала травм, якщо не рахувати синців та кількох подряпин. Вона поставилась до цього випадку з гумором.

"Можна з упевненістю сказати, що я належу до людей, які схильні потрапляти у нещасні випадки. Зі мною все гаразд. Наразі відновлююся після травм. У найближчому майбутньому більше не збираюсь досліджувати скелі", — цитує слова Кемпбелл кореспондент телеканалу ABC News.

Рятувальникам знадобилося сім годин, щоб витягнути жінку з ущелини Фото: NSW Ambulance

Жінка подякувала своїм друзям та команді рятувальників, які витягли її зі скрутного становища, зазначивши, що без них вона б навряд чи вижила.

До речі, мобільний телефон Матильди Кемпбелл під час операції так і не знайшли. Журналісти не без іронії висловили надію, що вона зберегла резервну копію всіх даних.

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