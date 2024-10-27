В скале нашли перевернутую вниз головой женщину: что она рассказывает (фото)

Участники спасательной операции спроектировали специальную раму из твердых пород дерева, чтобы стабилизировать тело женщины и защитить ее от падения камней.

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23-летняя Матильда Кэмпбелл из Австралии случайно провалилась в ущелье глубиной три метра. Женщина пыталась достать свой мобильный телефон, но поскользнулась и упала, застряв между камнями вниз головой. Об этом случае сообщает местный телеканал ABC News.

По словам потерпевшей, устройство потерялось, когда она исследовала территорию в Новом Южном Уэльсе. В какой-то момент австралийка потеряла равновесие, упала в щель головой вниз и застряла.

Матильда Кэмпбелл провалилась в ущелье глубиной три метра Фото: NSW Ambulance

Чтобы вытащить ее из ловушки, друзья вызвали спасателей, которым понадобилось для этого семь часов. Сначала они убрали несколько тяжелых валунов, чтобы освободить ноги Матильды, а затем с помощью ряда маневров вытащили ее полностью. Участники операции даже спроектировали специальную раму из твердых пород дерева, чтобы стабилизировать тело женщины и защитить ее от падения камней.

Мобильный не нашли

Сообщается, что в результате несчастного случая Кэмпбелл не получила травм, если не считать синяков и нескольких царапин. Она отнеслась к этому случаю с юмором.

"Можно с уверенностью сказать, что я принадлежу к людям, которые склонны попадать в несчастные случаи. Со мной все в порядке. Сейчас восстанавливаюсь после травм. В ближайшем будущем я не собираюсь исследовать скалы", — цитирует слова Кэмпбелл корреспондент телеканала ABC News.

Спасателям понадобилось семь часов, чтобы вытащить женщину из ущелья Фото: NSW Ambulance

Женщина поблагодарила своих друзей и команду спасателей, которые вытащили ее из затруднительного положения, отметив, что без них она бы вряд ли выжила.

Кстати, мобильный телефон Матильды Кэмпбелл во время операции так и не нашли. Журналисты не без иронии выразили надежду, что она сохранила резервную копию всех данных.

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Кроме того, мы рассказывали, как 12 человек, запертых в грузовике, удалось спасти с помощью звонка с телефона, где остался всего 1% заряда. Прибыв на место происшествия в Алконбери (Великобритания), сотрудники полиции освободили пострадавших, среди которых были подростки в возрасте от 15 до 17 лет.