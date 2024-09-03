Телефон с 1% заряда помог спасти жизни 12 людям: что с ними произошло (фото)

Пострадавшим в грузовике было холодно, они стучали часами, но никто не приходил на помощь.

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12 человек, запертых в грузовике, удалось спасти с помощью звонка с телефона, где остался всего 1% заряда. Прибыв на место происшествия в Алконбери (Великобритания), сотрудники полиции освободили пострадавших, среди которых были подростки в возрасте от 15 до 17 лет, пишет The Mirror.

Британская полиция обнародовала аудиозапись, на которой можно услышать, как неизвестный мужчина обращается к оператору службы 999: "Мы умираем, можете нас спасти? Нам нужна помощь, мэм".

Диспетчер, которая приняла вызов, вела себя профессионально и выяснила, что пострадавший находится в кузове грузовика, но не понимает, где именно находится транспортное средство. По его словам, рядом также была беременная женщина.

Людей закрыли в грузовике Фото: скриншот / YouTube

После экстренного телефонного звонка британцу сообщили, что правоохранители всеми силами пытаются найти машину.

"Людям было холодно, они стучали часами, но никто не приходил на помощь. Поскольку у мужчины остался лишь 1% заряда в телефоне, он волновался за благополучие всех, кто был на борту. К счастью, нам удалось найти грузовик в Алконбери. Внутри было 12 человек, в том числе пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет — их сверху придавило паллетами с фруктами. Пострадавших уже осмотрела бригада скорой помощи. Рады сообщить, что никто не пострадал", — заявил представитель полиции Кембриджшира.

Водителя грузовика арестовали по подозрению в торговле людьми, но позже без объяснений отпустили. Несовершеннолетних временно взяли под защиту работники полиции. Сейчас ведется следствие.

Напомним, ранее Фокус писал, что круизный лайнер Carnival Paradise спас 27 человек, которые дрейфовали в океане, подавая сигналы о помощи примерно в 20 милях к западу от Кубы. Инцидент произошел в воскресенье, 21 апреля, около 14:30.

Кроме того, в США двое новеньких помощников шерифа Флориды спасли двух людей в кромешной темноте, когда в 02:30 ночи они обнаружили автомобиль, тонущий в пруду.