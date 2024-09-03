Телефон з 1% заряду допоміг врятувати життя 12 людям: що з ними сталося (фото)

Постраждалим у вантажівці було холодно, вони стукали годинами, але ніхто не приходив на допомогу.

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12 осіб, замкнених у вантажівці, вдалось врятувати за допомогою дзвінка з телефону, де лишився всього 1% заряду. Прибувши на місце події в Алконбері (Велика Британія), працівники поліції визволили потерпілих, серед яких були підлітки у віці від 15 до 17 років, пише The Mirror.

Британська поліція оприлюднила аудіозапис, на якому можна почути, як невідомий чоловік звертається до оператора служби 999: "Ми помираємо, можете нас врятувати? Нам потрібна допомога, мем".

Диспетчерка, яка прийняла виклик, поводилася професійно й з’ясувала, що потерпілий перебуває у кузові вантажівки, але не розуміє, де саме знаходиться транспортний засіб. За його словами, поруч також була вагітна жінка.

Людей закрили у вантажівці Фото: скриншот / YouTube

Після екстреного телефонного дзвінка британцю повідомили, що правоохоронці усіма силами намагаються знайти машину.

"Людям було холодно, вони стукали годинами, але ніхто не приходив на допомогу. Оскільки у чоловіка залишився лише 1% заряду в телефоні, він хвилювався за добробут усіх, хто був на борту. На щастя, нам вдалося знайти вантажівку в Алконбері. Всередині було 12 осіб, зокрема п’ятеро підлітків у віці від 15 до 17 років — їх зверху притисло палетами з фруктами. Потерпілих уже оглянула бригада швидкої допомоги. Раді повідомити, що ніхто не постраждав", — заявив представник поліції Кембриджширу.

Водія вантажівки заарештували за підозрою у торгівлі людьми, але згодом без пояснень відпустили. Неповнолітніх тимчасово взяли під захист працівники поліції. Наразі ведеться слідство.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що круїзний лайнер Carnival Paradise врятував 27 людей, які дрейфували в океані, подаючи сигнали про допомогу приблизно у 20 милях на захід від Куби. Інцидент стався у неділю, 21 квітня, близько 14:30.

Крім того, у США двоє новеньких помічників шерифа Флориди врятували двох людей у непроглядній темряві, коли о 02:30 ночі вони виявили автомобіль, що тоне у ставку.