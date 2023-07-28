Крижані поля: у Швейцарії на льодовику, що тане, знайшли тіло зниклого 37 років тому альпініста

Альпійські льоди стали особливо чутливими до глобального потепління. Майже щоліта під кригою, що тане, знаходять щось або когось. Ці люди або речі були загублені протягом десятиліть.

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Останки німця, який зник 37 років тому під час сходження на легендарну гору Маттерхорн у Швейцарії, знайдено на льодовику Теодул, що тане. Чоловік зник безвісти 1986 року. Про це пише BBC News.

Ця знахідка стала останньою в низці давно збережених таємниць, які приховують альпійські льодовики, що стрімко скорочуються внаслідок зміни клімату.

Тіло виявили на початку цього місяця альпіністи, які перетинали льодовик Теодул над Церматтом. Вони помітили, що з льоду стирчать туристичні черевики.

Аналіз ДНК показав, що тіло належить німецькому альпіністові, який зник 37 років тому. Тоді під час масштабної пошуково-рятувальної операції його слідів виявити не вдалося. Поліція не назвала ім'я потерпілого, але повідомила, що йому було 38 років, коли він зник під час походу. Правоохоронці опублікували фотографію самотнього туристичного черевика з червоними шнурками, що стирчить зі снігу, який належав альпіністу.

Льодовик Теодул у Церматті, де 1986 року зник турист Фото: Wikimedia Commons

Альпійські крижані поля особливо чутливі до глобального потепління. До 1980-х років Теодул ще був пов'язаний зі своїм сусідом — льодовиком Горнер, але тепер вони розділилися. Майже щоліта під льодом, що тане, знаходять щось або когось. Ці люди або речі були загублені протягом десятиліть.

Минулого року з льодовика Алетш було витягнуто уламки літака, що розбився 1968 року. У 2014 році тіло зниклого британського альпініста Джонатана Конвілла виявив пілот гелікоптера, який помітив щось незвичайне, доставляючи вантажі в гірський притулок на Маттерхорні у Швейцарії. Джонатан Конвілл вважався зниклим безвісти з 1979 року. Його сім'я, яка десятиліттями не знала про його долю, назвала "гіркою солодкістю" те, що він нарешті зміг переконатися в тому, що загинув в улюбленому місці.

Рік потому на краю льодовика Маттерхорн було виявлено тіла двох японських альпіністів. Вони зникли під час сніжної бурі 1970 року.

Альпійські льодовики приховують багато таємниць Фото: Sky News

Видання зазначає, що минулого року танення льоду навіть змінило кордон між Швейцарією та Італією. Спочатку кордон проходив по вододілу — точці, по якій талі води стікають в одну або іншу країну.

Альпійські льодовики відіграють ключову роль в екології Європи: накопичуваний ними зимовий сніг наповнює такі європейські річки, як Рейн і Дунай, забезпечуючи водою сільськогосподарські культури або охолодження атомних електростанцій. Як цього, так і минулого року рівень води в Рейні часом був надто низьким для вантажних барж, що перевозять вантажі з Голландії через Німеччину до Швейцарії.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я, знайдена мертвою в лісі, хотіла жити "поза мережею". На місці події було знайдено книжки з виживання і видобутку їжі. Поруч із наметом постраждалих було виявлено порожні банки з-під їжі, що дає змогу припустити, що вони харчувалися консервами.

Також стало відомо, що тіло зниклого фермера знайшли в череві величезного 4-метрового крокодила. Гігантська рептилія важила близько 126 кілограмів. Пошукова операція завершилася після того, як тіло жертви було витягнуто зі шлунка тварини.