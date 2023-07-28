"Намагалися зупинити": сім'я, знайдена мертвою в лісі, хотіла жити "поза мережею" (фото)

На місці події було знайдено книжки з виживання і видобутку їжі. Поруч із наметом постраждалих було виявлено порожні банки з-під їжі, що дає змогу припустити, що вони харчувалися консервами.

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У США, в Колорадо-Спрінгс знайдено муміфіковані останки сім'ї, яка намагалася жити "поза мережею" після перегляду відеороликів про виживання на YouTube. Про це пише Metro.

За словами коронера округу, тіла сестер 41-річної Крістін Венс, 42-річної Ребекки Венс і її 14-річного сина було виявлено в наметі в кемпінгу в національному лісі Ганнісон, розташованому за дев'ять миль від міста Огайо. Ім'я дитини не називається, оскільки вона є неповнолітньою.

За словами коронера Майкла Барнса, тіла, два з яких було знайдено всередині намету і одне зовні, мали ознаки недоїдання, розкладання і часткової муміфікації. Причину смерті поки не встановлено, але припускають, що сім'я загинула, найімовірніше, від голоду, низьких температур або отруєння чадним газом під час спроби розвести вогонь, щоб зігрітися.

За словами Барнса, також було знайдено порожні банки з-під їжі, що дає змогу припустити, що вони харчувалися консервами. На місці події також було виявлено книжки з виживання і добування їжі.

Передбачається, що ці троє, найімовірніше, вирушили в похід у липні 2022 р. і загинули взимку. Члени сім'ї розповіли коронеру, що група вирушила в подорож минулого літа і планувала жити "поза мережею".

Сім'я намагалася відмовити сестер від поїздки в ліс Фото: Metro

Зведена сестра пари, Тревала Джара, сказала, що вони були сповнені рішучості втекти від цивілізації і їх неможливо було переконати.

"Ми намагалися зупинити їх. Але вони нас не слухали. Вони вже все вирішили", — розповіла Тревала Джара в інтерв'ю місцевій газеті.

За словами членів сім'ї, останніми роками сестри були "збентежені станом світу", що й спонукало їх вирушити на постійне місце проживання у віддалену місцевість.

"Ребекка вирушила в дорогу з благих спонукань. Вона думала, що захищає свого сина і нашу сестру Христину, тому що не хотіла, щоб вони опинилися втягнутими в те, до чого, на її думку, йде світ. Христина вирішила приєднатися до матері та сина в їхній подорожі, бо думала, що якщо вона буде з ними, то в них буде більше шансів вижити. Ми з чоловіком намагалися зупинити їх", — розповіла Джара в інтерв'ю газеті The Washington Post.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік притягнув тіло покійного дядька на пошту, щоб отримати його пенсію. Деклан Хоуні разом із Гаретом Коколі планував привласнити собі гроші, які їм були не призначені. Чоловік показав соціальну карту покійного, намагаючись отримати пенсію, і притиснув бездиханне тіло до дверей.

Також стало відомо, що тіло зниклого фермера знайшли в череві величезного 4-метрового крокодила. Гігантська рептилія важила близько 126 кілограмів. Пошукова операція завершилася після того, як тіло жертви було витягнуто зі шлунка тварини.