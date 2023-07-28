Ледяные поля: в Швейцарии на тающем леднике нашли тело пропавшего 37 лет назад альпиниста (фото)

Альпийские льды стали особенно чувствительны к глобальному потеплению. Почти каждое лето под тающим льдом находят что-то или кого-то. Эти люди или вещи были потерянны на протяжении десятилетий.

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Останки немца, пропавшего 37 лет назад во время восхождения на легендарную гору Маттерхорн в Швейцарии, найдены на тающем леднике Теодул. Мужчина пропал без вести в 1986 году. Об этом пишет BBC News.

Эта находка стала последней в ряду давно хранимых тайн, которые скрывают альпийские ледники, стремительно сокращающиеся в результате изменения климата.

Тело было обнаружено в начале этого месяца альпинистами, пересекавшими ледник Теодул над Церматтом. Они заметили, что изо льда торчат туристические ботинки.

Анализ ДНК показал, что тело принадлежит немецкому альпинисту, пропавшему 37 лет назад. Тогда в ходе масштабной поисково-спасательной операции его следов обнаружить не удалось. Полиция не назвала имя пострадавшего, но сообщила, что ему было 38 лет, когда он пропал во время похода. Правоохранители опубликовали фотографию одинокого туристического ботинка с красными шнурками, торчащего из снега, который принадлежал альпинисту.

Ледник Теодул в Церматте, где в 1986 году пропал турист Фото: Wikimedia Commons

Альпийские ледяные поля особенно чувствительны к глобальному потеплению. До 1980-х годов Теодул еще был связан со своим соседом — ледником Горнер, но теперь они разделились. Почти каждое лето под тающим льдом находят что-то или кого-то. Эти люди или вещи были потерянны на протяжении десятилетий.

В прошлом году из ледника Алетш были извлечены обломки самолета, разбившегося в 1968 году. В 2014 году тело пропавшего британского альпиниста Джонатана Конвилла было обнаружено пилотом вертолета, который заметил что-то необычное, доставляя грузы в горный приют на Маттерхорне в Швейцарии. Джонатан Конвилл числился пропавшим без вести с 1979 года. Его семья, которая десятилетиями не знала о его судьбе, назвала "горькой сладостью" то, что он наконец-то смог убедиться в том, что погиб в любимом месте.

Год спустя на краю ледника Маттерхорн были обнаружены тела двух японских альпинистов. Они пропали во время снежной бури в 1970 году.

Альпийские ледники скрывают много тайн Фото: Sky News

Издание отмечает, что в прошлом году таяние льда даже изменило границу между Швейцарией и Италией. Изначально граница проходила по водоразделу — точке, по которой талые воды стекают в одну или другую страну.

Альпийские ледники играют ключевую роль в экологии Европы: накапливаемый ими зимний снег наполняет такие европейские реки, как Рейн и Дунай, обеспечивая водой сельскохозяйственные культуры или охлаждение атомных электростанций. Как в этом, так и в прошлом году уровень воды в Рейне временами был слишком низким для грузовых барж, перевозящих грузы из Голландии через Германию в Швейцарию.

Ранее Фокус сообщал, что семья, найденная мертвой в лесу, хотела жить "вне сети". На месте происшествия были найдены книги по выживанию и добыче пищи. Рядом с палаткой пострадавших были обнаружены пустые банки из-под еды, что позволяет предположить, что они питались консервами.

Также стало известно, что тело пропавшего фермера нашли в брюхе огромного 4-метрового крокодила. Гигантская рептилия весила около 126 килограмм. Поисковая операция завершилась после того, как тело жертвы было извлечено из желудка животного.