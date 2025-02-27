Заблукалий турист вижив у горах, 10 днів харчуючись снігом і зубною пастою (фото)

За порятунок туриста, який застряг у горах, його сім'я заплатила 11 тисяч доларів. Раніше місцева влада ввела заборону на відвідування небезпечного району, пообіцявши застосовувати до порушників адміністративні санкції.

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У Китаї 18-річному туристу на ім'я Сунь Лян вдалося вижити в поході холодною гірською місцевістю, після того, як він втратив зв'язок зі світом на 10 днів. Юнак харчувався річковою водою, талим снігом і зубною пастою, пише South China Morning Post.

Турист почав свою самотню пішу подорож 8 лютого, вирушивши підкорювати гірський хребет Циньлін заввишки близько 2500 метрів у провінції Шеньсі. Маршрут, яким рухався мандрівник, вважається одним із п'яти найскладніших пішохідних маршрутів у Китаї через свою непередбачувану погоду.

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Він втратив зв'язок зі своєю сім'єю вже через два дні, коли його електронні пристрої розрядилися. Втративши орієнтир, турист ішов униз за течією вздовж струмка і кілька разів падав, через що зламав зап'ястя на правій руці. Щоб сховатися від сильного вітру, альпініст-аматор спорудив імпровізоване ліжко із сухої соломи та листя за великим каменем, доки 17 лютого його не знайшли рятувальники, які вирушили в гори на прохання його занепокоєної сім'ї.

За останні два десятиліття на цьому маршруті зникли безвісти або загинули понад 50 туристів, тому 2018 року місцева влада ввела заборону на відвідування небезпечного району, пообіцявши застосовувати до порушників адміністративні санкції. Рятувальна операція, в якій брало участь понад 30 осіб, обійшлася його сім'ї у 80 000 юанів, тобто близько 11 000 доларів США.

Примітно, зазначає SCMP, що Сунь Лян вважається першою врятованою людиною з тих, хто загубився в цьому регіоні. Сам врятований надалі запевняв, що не знав про заборону, заявивши, що його мотивацією для походу був простий виклик своїм можливостям. Він констатував, що дана місцевість абсолютно не підходить для піших прогулянок, оскільки сильний вітер зі снігом не давав розплющувати очі і збивав з ніг, навіть з двома альпенштоками для підтримки. Крім того, на цій лінії абсолютно немає мальовничих краєвидів.

Нагадаємо, у Китаї 42-річний чоловік на ім'я Ян Мен під час походу в східній провінції Аньхой мандрував разом із камерою горами Фаньцзенцзянь, коли послизнувся на мокрому камінні та впав. На відео помітно, як він ковзає вниз слизьким від дощу схилом, перш ніж дерево зупиняє його падіння і рятує йому життя.

Також Фокус писав, як любителі гострих відчуттів піднімалися канатною дорогою на горі Яндан у китайській провінції Чжецзян, але в якийсь момент рух зупинився. Затримка сталася через те, що на маршруті виявилося занадто багато людей.