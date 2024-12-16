На мужчину напали две большие белые акулы: он рассказал, как ему удалось выжить (фото)

Известный серфингист Шеннон Эйнсли рассказал, как едва не стал жертвой нападения двух морских хищников. Однако это изменило его жизнь — он смог преодолеть своих "внутренних демонов" и стал специалистом по защите природы, в частности заботится о сохранении акул.

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Огромный фанат серфинга Шеннон Эйнсли рассказал, как на него в подростковом возрасте напали две большие белые акулы, но ему удалось выжить благодаря чуду. Об истории необычного спасения пишет британский таблоид Mirror.

Шеннон рассказывает, что начал упорно заниматься серфингом в подростковом возрасте. А он и его братья часто проводили "большую часть времени в океане", пока не произошла та история с нападением.

Шеннон после атаки акул (фото: Mirror)

Мужчина рассказывает, что день нападения для него был обычным днем, моментом "рая для серфингистов" на рифе Нахун у берегов Южной Африки.

"Как ни странно, я помню запах сардин в воздухе. Другие серфингисты начали грести обратно к берегу, но я остался на волнах один, и не подозревал о приближающейся ко мне опасности. И тут вдруг — бац! Меня слева ударила четырехметровая белая акула. Она перевернула меня и утащила за собой под воду. Пока это происходило, другая акула ударила меня в правый бок, но промахнулась, потому что первая акула первой достала меня. Все произошло так быстро, что я думал, что мне снится", — вспоминает Шеннон.

Мужчина говорит, что потом одна из акул укусила его за руку и пыталась потянуть под воду. Серфингист говорит, что смог чудом выбраться — большая волна отнесла его обратно от акул, а уже он с раненой и другой целой рукой смен догреб к берегу.

"Когда я наконец смог вдохнуть воздух, я посмотрел на свою руку и увидел, что мои пальцы свисают, а мизинец и безымянный — еле держались на коже. На моей руке был большой след от укуса", — рассказывает мужчина.

Шеннон с доской, которую прокусила акула во время нападения (фото: Mirror) Фото: Mirror

Его доставили в больницу, где врачи смогли оказать помощь. Несмотря на тяжелые травмы, Шеннон говорит, что этот опыт был чрезвычайно положительным для него, ведь позволил полностью переосмыслить всю жизнь.

"До нападения я был разъяренным, депрессивным ребенком, который боролся с заниженной самооценкой, который даже подумывал о самоубийстве. Но во время нападения я молился о безопасности в воде и чувствовал, что Иисус защищает меня. Позже, в больнице, я снова молился — на этот раз просил Бога помочь мне преодолеть мои "внутренние нападения акул", такие как гнев, депрессия, низкая самооценка и суицидальные мысли", — рассказывает Шеннон.

Мужчина говорит, что эта история кардинально его изменила, и он "почувствовал глубокое ощущение мира, радости, надежды и новой цели в жизни", которые стали "самым мощным исцелением, которое я когда-либо испытывал". А через шесть недель серфингист уже снова вернулся к покорению волн.

Сейчас Шеннон живет в Норвегии и шутит, что здесь акул практически не встретишь, но советует всем любителям моря "оглядываться сзади, потому что мало ли что может произойти". Кроме любимого серфинга, Шеннон стал инструктором по водным видам спорта, а также он деятелем по защите природы, в том числе и об акулах.

"В своих каналах в Instagram и TikTok я регулярно рассказываю о критической роли акул в наших океанах. Этих невероятных созданий часто неправильно понимают, но они действительно прекрасные животные, которые заслуживают нашего уважения и защиты", — отметил серфингист.

Напомним, Фокус писал, как серфингист пережил нападение акулы и ураган "Милтон" с разницей всего в 5 дней. Во Флориде 62-летний серфингист всего 12 раз пережил нападение акул, с которыми встречался во время выхода в море.

Также мы рассказывали, что опасная рыба пронзила грудь серфингистки на популярном курорте. Очевидцы трагедии делятся, что события на пляже произошли очень быстро. Сначала 36-летняя Джулия Манфрини ждала волну, а потом начала громко кричать. Врачи уже не смогли ей помочь.