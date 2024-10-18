Серфингист пережил нападение акулы и ураган "Милтон" с разницей всего в 5 дней (фото)
Во Флориде 62-летний серфингист 12 раз пережил нападение акул, с которыми встречался во время выхода в море.
Серфингист из США Чарли Хайек (Charley Hajek) решил установить рекорд по ежедневному катанию на волнах и совершил почти 150 выходов в море. Осенью 2024 года его укусила акула, а через пять дней он оказался под ударом урагана "Милтон". О деталях приключения серфингиста рассказали на портале Daily Express.
Журналисты пообщались с Чарли Хайеком, который поделился своими эмоциями от пережитых приключений. Мужчине — 62 года, объясняется в статье. В 2024 году он решил установить рекорд по ежедневному катанию на волнах и поэтому не останавливался даже после 12-го в жизни укуса акулы. Кроме того, американец остался на берегу Флориды, пережил удар урагана "Милтон" и даже покатался на волнах после бури. На странице Instagram Чарли выложен ряд фото во время приключений в бурю.
Серфингист имеет свою школу для детей и взрослых на пляже Нью-Смирна-Бич, говорится на портале. 22 сентября должен был состояться 148 день установления рекорда. Мужчина взял доску, поднялся на волну и "летел" вперед. По его словам, вода была пенистая, поэтому ни человек, ни акула не увидели друг друга. В какой-то момент пришлось спрыгивать с доски и он почувствовал, как стал ногой прямо на тело животного.
"Я сошел со своей доски и приземлился прямо на акулу. Как только я наступил на него, мы оба испугались", — пояснил смельчак.
Акула укусила Чарли, но он не слишком беспокоился по этому поводу, услышали журналисты. По его мнению, это было предупреждение и никто его не планировал есть. Серфингист добрался до берега и увидел поток крови из стопы и голени. Ему оказали медицинскую помощь — промыли рану, наложили 10 швов. На фото он весело улыбается, хотя видны следы акульих зубов.
Уже через пять дней по Флориде должен был ударить ураган "Милтон", но Чарли не планировал менять свои планы. Мужчина остался на пляже, укрепил двери и окна и готовился к удару стихии. На фото, которые появились в сети, видим торнадо, разбитый дом, перевернутую машину, а серфингист улыбается и позирует возле покосившегося катера.
На других фото Чарли несется едва ли не пятиметровыми волнами Атлантического океана, которые возникли после урагана "Милтон".
Чарли объяснил журналистам, что не думал менять планы из-за ухудшения погоды. Впрочем, американец признал, что все же испугался, когда увидел торнадо и как с деревьев "начали лететь кокосы".
"Мне едва сняли швы, а я гонюсь за ураганом. Я забил люки вокруг дома, схватил своих собак и потащил задницу в Южную Флориду, чтобы ловить идеальные волны. Эти огромные воронки, вода в воздухе, которая проникала везде! Эмоционально мне пришлось оставить нападение акулы позади. Я люблю преследовать штормы. Куда бы ни пришел шторм, я иду", — сказал серфингист.
Отметим, Фокус писал об опасности урагана "Милтон", который 10 октября ударил по побережью Флориды в США. Согласно оценкам синоптиков, скорость ветра достигала 290 км/ч, а власти призвали эвакуироваться 5,5 млн человек.
Напоминаем, инженер НАСА проверил, действительно ли акулы реагируют на каплю крови, которая упала в океан. Между тем в Японии нашли самого старого серфингиста в мире: мужчина несколько старше Чарли Хайека, который пережил 12 укусов акул.