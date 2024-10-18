Серфингист пережил нападение акулы и ураган "Милтон" с разницей всего в 5 дней (фото)

Во Флориде 62-летний серфингист 12 раз пережил нападение акул, с которыми встречался во время выхода в море.

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Серфингист из США Чарли Хайек (Charley Hajek) решил установить рекорд по ежедневному катанию на волнах и совершил почти 150 выходов в море. Осенью 2024 года его укусила акула, а через пять дней он оказался под ударом урагана "Милтон". О деталях приключения серфингиста рассказали на портале Daily Express.

Журналисты пообщались с Чарли Хайеком, который поделился своими эмоциями от пережитых приключений. Мужчине — 62 года, объясняется в статье. В 2024 году он решил установить рекорд по ежедневному катанию на волнах и поэтому не останавливался даже после 12-го в жизни укуса акулы. Кроме того, американец остался на берегу Флориды, пережил удар урагана "Милтон" и даже покатался на волнах после бури. На странице Instagram Чарли выложен ряд фото во время приключений в бурю.

Серфингист имеет свою школу для детей и взрослых на пляже Нью-Смирна-Бич, говорится на портале. 22 сентября должен был состояться 148 день установления рекорда. Мужчина взял доску, поднялся на волну и "летел" вперед. По его словам, вода была пенистая, поэтому ни человек, ни акула не увидели друг друга. В какой-то момент пришлось спрыгивать с доски и он почувствовал, как стал ногой прямо на тело животного.

"Я сошел со своей доски и приземлился прямо на акулу. Как только я наступил на него, мы оба испугались", — пояснил смельчак.

Акула укусила Чарли, но он не слишком беспокоился по этому поводу, услышали журналисты. По его мнению, это было предупреждение и никто его не планировал есть. Серфингист добрался до берега и увидел поток крови из стопы и голени. Ему оказали медицинскую помощь — промыли рану, наложили 10 швов. На фото он весело улыбается, хотя видны следы акульих зубов.

Приключения серфингиста — Чарли Хайек после укуса акулы Фото: Instagram Приключения серфингиста — следы укуса акулы Фото: Instagram

Уже через пять дней по Флориде должен был ударить ураган "Милтон", но Чарли не планировал менять свои планы. Мужчина остался на пляже, укрепил двери и окна и готовился к удару стихии. На фото, которые появились в сети, видим торнадо, разбитый дом, перевернутую машину, а серфингист улыбается и позирует возле покосившегося катера.

Приключения серфингиста — Чарли Хайек и наклонный катер Приключения серфингиста — торнадо, которое видел Чарли Хайек Приключения серфингиста — последствия урагана Милтон

На других фото Чарли несется едва ли не пятиметровыми волнами Атлантического океана, которые возникли после урагана "Милтон".

Приключения серфингиста — Чарли Хайек на волнах Фото: Instagram Приключения серфингиста — Чарли Хайек после урагана Милтон Фото: Instagram

Чарли объяснил журналистам, что не думал менять планы из-за ухудшения погоды. Впрочем, американец признал, что все же испугался, когда увидел торнадо и как с деревьев "начали лететь кокосы".

"Мне едва сняли швы, а я гонюсь за ураганом. Я забил люки вокруг дома, схватил своих собак и потащил задницу в Южную Флориду, чтобы ловить идеальные волны. Эти огромные воронки, вода в воздухе, которая проникала везде! Эмоционально мне пришлось оставить нападение акулы позади. Я люблю преследовать штормы. Куда бы ни пришел шторм, я иду", — сказал серфингист.

Отметим, Фокус писал об опасности урагана "Милтон", который 10 октября ударил по побережью Флориды в США. Согласно оценкам синоптиков, скорость ветра достигала 290 км/ч, а власти призвали эвакуироваться 5,5 млн человек.

Напоминаем, инженер НАСА проверил, действительно ли акулы реагируют на каплю крови, которая упала в океан. Между тем в Японии нашли самого старого серфингиста в мире: мужчина несколько старше Чарли Хайека, который пережил 12 укусов акул.