"Ловил волну": 89-летнего японца назвали старейшим в мире серфером (видео)

Сэйичи Сано рассказал, что обычно он очень быстро бросает то, чем начинает заниматься, но в случае с серфингом у него была своя система. Он занимался три дня, затем делал перерыв, после чего возобновлял свои тренировки. Таким образом серфинг совсем не надоедал мужчине.

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89-летний японец Сейичи Сано был назван самым пожилым человеком в мире, занимающимся серфингом, по версии Книги рекордов Гиннесса. Он занимается своим хобби уже более десяти лет. Об этом сообщает UPI.

Мужчине было 88 лет и 288 дней, когда 8 июля прошлого года, по данным Книги рекордов Гиннесса, он катался на доске и "ловил волну". По словам Сано, новым хобби он начал увлекать после того как в возрасте 80 лет покорил самую высокую вершину Японии, гору Фудзи.

"Я работал с менеджером банка, у которого очень загорелая кожа. Я подумал, что он может быть игроком в гольф. Когда я спросил его, он шепнул мне, что занимается серфингом", — рассказал японец Guinness World Records.

Издание отмечает, что через три дня Сано впервые занялся серфингом. Он мгновенно увлекся и теперь старается кататься на волнах круглый год.

"Люди говорят мне, что серфинг опасен, но у меня было гораздо больше страшных моментов во время вождения, чем на доске для серфинга", — уверяет мужчина.

Японец рассказал, что обычно он очень быстро бросает то, чем начинает заниматься, но в случае с серфингом у него была своя система. Он занимался три дня, затем делал перерыв, после чего возобновлял свои тренировки. Таким образом серфинг не надоедал мужчине.

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