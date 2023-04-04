"Ловив хвилю": 89-річного японця назвали найстарішим у світі серфером (відео)

Саїчі Сано розповів, що зазвичай він дуже швидко кидає те, чим починає займатися, але у випадку із серфінгом у нього була своя система. Він займався три дні, потім робив перерву, після чого поновлював свої тренування. Так серфінг зовсім не набридав чоловікові.

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89-річний японець Сеїчі Сано був названий найстаршою людиною у світі, яка займається серфінгом, за версією Книги рекордів Гіннеса. Він займається своїм хобі вже понад десять років. Про це повідомляє UPI.

Чоловікові було 88 років і 288 днів, коли 8 липня минулого року, за даними Книги рекордів Гіннеса, він катався на дошці та "ловив хвилю". За словами Сано, новим хобі він почав захоплювати після того, як у віці 80 років підкорив найвищу вершину Японії, гору Фудзі.

"Я працював з менеджером банку, у якого дуже засмагла шкіра. Я подумав, що він може бути гравцем у гольф. Коли я запитав його, він шепнув мені, що займається серфінгом", — розповів японець Guinness World Records.

Видання зазначає, що через три дні Сано вперше зайнявся серфінгом. Він миттєво захопився і тепер намагається кататися на хвилях цілий рік.

"Люди кажуть мені, що серфінг небезпечний, але я мав набагато більше страшних моментів під час водіння, ніж на дошці для серфінгу", — запевняє чоловік.

Японець розповів, що зазвичай він дуже швидко кидає те, чим починає займатися, але у випадку із серфінгом у нього була своя система. Він займався три дні, потім робив перерву, після чого поновлював свої тренування. Так серфінг не набридав чоловікові.

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