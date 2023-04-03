Рекорд побитий: в Австралії художниця створила найширшу перуку у світі (відео)

Для створення перуки австралійка Дені Рейнольдс використовувала конструкцію з велосипедного шолома, труб, кабельних стяжок та алюмінієвих стрижнів. Все це було потрібне, щоб підтримувати масивну шевелюру з тканини.

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Австралійська художниця Дені Рейнольдс створила найширшу у світі перуку завдовжки 2,58 метра. Про це повідомляє Guinness Word Records.

Раніше рекорд належав актрисі Дрю Беррімор, яка одягла перуку завдовжки 2,23 м на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon у 2017 році. Надихнувшись "дивовижною" перукою голлівудської зірки австралійка вирішила побити рекорд, використовуючи його як орієнтир.

Рейнольдс використовувала своє власне волосся як зразок для кольору та текстури перуки, а потім створила конструкцію з велосипедного шолома, труб, кабельних стяжок та алюмінієвих стрижнів, щоб підтримувати масивну шевелюру з тканини. Книга рекордів Гіннеса підтверджує цю інформацію.

На створення перуки було витрачено 4000 австралійських доларів (2681 долар). Фото: Guinness World Records

Найбільшою проблемою, з якою зіткнулася Дені, було переконатись, що колосальна перука ідеально збалансована. Якби її не можна було носити, Дані не змогла б досягти світового рекорду.

"Не маючи досвіду в інженерних конструкціях чи виготовленні великого реквізиту, це виявилося досить складним завданням", — пояснила дівчина.

На створення перуки пішло близько двох місяців і було витрачено 4000 австралійських доларів (2681 долар).

Раніше Фокус писав, що в США 60-річний чоловік зробив 3264 віджимання за годину. Роб Стірлінг хотів перевершити попередній рекорд, встановлений у 2022 році. Під час щоденних тренувань американець може зробити близько 1500 віджимань за 30 хвилин.

Також повідомлялося, що 4-річний хлопчик з ОАЕ став наймолодшим автором, який опублікував книгу. Саїд Рашед Альмхейрі був натхненний своєю сестрою Альдхабі, яка також є рекордсменкою Гіннесса як наймолодша жінка, яка опублікувала двомовну книгу.