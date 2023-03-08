Хоче в Книгу рекордів Гіннесса: 60-річний чоловік зробив 3 264 відтискань за годину (відео)

Роб Стірлінг хотів перевершити попередній рекорд, встановлений у 2022 році. Під час щоденних тренувань американець може зробити майже 1 500 відтискань за 30 хвилин.

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Житель Флориди (США), ймовірно, встановив рекорд Гіннесса, зробивши 3 264 відтискань за одну годину. Про це повідомляє Fox13 News.

За словами чоловіка, він вирішив побити досягнення австралійця Даніеля Скалі, який у квітні 2022 року зміг відтиснутися 3 182 рази.

Роб Стірлінг повідомив, що неофіційно вже зміг побити рекорд на конференції в Маямі й тому вирішив встановити офіційну особисту мету 3 200 відтискань. Як наслідок він перевершив свої попередні досягнення і зробив 3 264 відтискань за відведений час.

Під час щоденних тренувань чоловік може зробити майже 1 500 відтискань за 30 хвилин. Він каже, що ці відтискання не належать до військового стилю, вони у стилі змагання і мають певну техніку, яку необхідно використовувати, щоб вони були зараховані.

"Щоб відтискатися на змаганнях, ви не вигинаєтесь, між вашими грудьми та землею повинен розміщуватися кулак, а потім ви повинні повністю розгинатися", — пояснив американець.

[ + – ] Під час щоденних тренувань чоловік може зробити майже 1 500 відтискань за 30 хвилин Фото: UPI

У Стірлінга був оператор, який знімав все, що відбувалось протягом години, з двох різних ракурсів. Ці два відео будуть відправлені до Книги рекордів Гіннеса для офіційної перевірки.

Чоловік повинен дізнатися, чи стане він офіційним рекордсменом за кількістю відтискань за годину приблизно через три-чотири тижні. Але він не збирається зупинятися на досягнутому.

"Існує також хвилинний світовий рекорд. 144 відтискань за одну хвилину, і я поставив собі за мету зробити це, але поки я тренуюся", — повідомив про свої плани Роб.

[ + – ] Відео надіслано до Книги рекордів Гіннеса для офіційної перевірки

Раніше Фокус писав, що в Канаді народилися незвичайні близнюки й одразу потрапили до Книги рекордів Гіннеса. Малюки Адія та Адріал Надараджа народилися за 126 днів до очікуваної дати пологів. Попередній рекорд було встановлено у 2018 році близнюками в американському штаті Айова.

Також повідомлялося, що в США близнюки-рекордсмени народилися лише через 30 років. Коли ембріони були вперше заморожені їхньому батькові було всього п'ять років і через довгі роки малюки з'явилися на світ.