У Канаді народилися незвичайні близнюки і одразу потрапили до Книги рекордів Гіннеса

Малюки Адія та Адріал Надараджа народилися за 126 днів до очікуваної дати пологів. Попередній рекорд було встановлено у 2018 році близнюками в американському штаті Айова.

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У Канаді були народжені близнюки на 22-му тижні вагітності. Вони були зареєстровані в Книзі рекордів Гіннеса як ранні діти у світі. Про це повідомляє служба новин BBC.

Мама Шакіна Раджендрам розповіла, що коли у неї почалися пологи на терміні 21 тиждень та п'ять днів, лікарі сказали їй, що діти "нежиттєздатні" та мають "нуль шансів на виживання".

За словами отця Кевіна Надараджаха, в медустанові їм сказали, що вони не зможуть допомогти за такої ранньої вагітності, внаслідок чого він не спав ночами і молився зі сльозами на очах.

Більшість медичних закладів не намагаються врятувати дітей, які народилися до 24-26 тижнів. Але, на щастя, подружжя вирішило поїхати до лікарні Маунт-Сінай у Торонто, де є спеціалізоване відділення інтенсивної терапії для новонароджених.

У день пологів (21 тиждень та шість днів вагітності) лікарі сказали Шакіні Раджендрам, що якщо діти народяться хоч на кілька хвилин раніше ніж 22 тижні, їх залишать помирати.

[ + – ] Малята дожили до одного року, незважаючи на серйозні медичні проблеми на початку Фото: trump-elections

Жінка, незважаючи на сильну кровотечу, зробила все можливе, щоб затримати пологи ще на декілька годин. Зрештою води відійшли через 15 хвилин після опівночі. Менш ніж за дві години після 22 тижнів перебування в утробі матері діти з'явилися на світ.

Адія та Адріал дожили до одного року, незважаючи на серйозні медичні проблеми на самому початку.

"Ми багато разів бачили, як малюки майже вмирали на наших очах. За ними, як і раніше, уважно стежать лікарі, у братів і сестер зараз все добре", — розповіла Шакіна Раджендрам.

Раніше Фокус писав, що у США близнюки-рекордсмени народилися лише через 30 років. Коли ембріони були вперше заморожені їхньому батькові було всього п'ять років і через довгі роки малюки з'явилися на світ.

Також повідомлялося, що британка народила дочку, відзначену незвичайною родимою плямою. 37-річна Джейн Велч, яка народила доньку Джорджію, була чимало здивована, коли побачила у малюка на тілі родиму пляму, яка повторювала ідеальну форму серця.