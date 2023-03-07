В Канаде родились необычные близнецы и сразу попали в Книгу рекордов Гиннеса
Малыши Адия и Адриал Надараджа родились за 126 дней до ожидаемой даты родов. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году близнецами в американском штате Айова.
В Канаде были рождены близнецы на 22-ой неделе беременности. Они были зарегистрированы в Книге рекордов Гиннеса как самые ранние дети в мире. Об этом сообщает служба новостей BBC.
Мама Шакина Раджендрам рассказала, что когда у нее начались роды на сроке 21 неделя и пять дней, врачи сказали ей, что дети "нежизнеспособны" и имеют "ноль шансов на выживание".
По словам отца Кевина Надараджаха, в медучреждении им сказали, что они не смогут помочь при такой ранней беременности, в результате чего он не спал по ночам и молился со слезами на глазах.
Большинство медицинских заведений не пытаются спасти детей, родившихся до 24-26 недель. Но, к счастью, супруги решили поехать в больницу Маунт-Синай в Торонто, где есть специализированное отделение интенсивной терапии для новорожденных.
В день родов (21 неделя и шесть дней беременности) врачи сказали Шакине Раджендрам, что если дети родятся хоть на несколько минут раньше 22 недель, их оставят умирать.
Женщина, несмотря на сильное кровотечение, сделала все возможное, чтобы задержать роды еще на несколько часов. В конце концов воды отошли через 15 минут после полуночи. Менее чем через два часа после 22 недель пребывания в утробе матери дети появились на свет.
Адия и Адриал дожили до одного года, несмотря на серьезные медицинские проблемы в самом начале.
"Мы много раз видели, как малыши почти умирали на наших глазах. За ними по-прежнему внимательно следят врачи, у братьев и сестер сейчас все хорошо", — рассказала Шакина Раджендрам.
Ранее Фокус писал, что в США близнецы-рекордсмены родились лишь спустя 30 лет. Когда эмбрионы были впервые заморожены их отцу было всего пять лет и вот спустя долгие годы малыши появились на свет.
Также сообщалось, что британка родила дочь, отмеченную необычным родимым пятном. 37-летняя Джейн Уэлч, родившая дочь Джорджию, была немало удивлена, когда увидела у малышки на теле родимое пятно, которое повторяло идеальную форму сердца