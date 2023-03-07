В Канаде родились необычные близнецы и сразу попали в Книгу рекордов Гиннеса

Малыши Адия и Адриал Надараджа родились за 126 дней до ожидаемой даты родов. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году близнецами в американском штате Айова.

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В Канаде были рождены близнецы на 22-ой неделе беременности. Они были зарегистрированы в Книге рекордов Гиннеса как самые ранние дети в мире. Об этом сообщает служба новостей BBC.

Мама Шакина Раджендрам рассказала, что когда у нее начались роды на сроке 21 неделя и пять дней, врачи сказали ей, что дети "нежизнеспособны" и имеют "ноль шансов на выживание".

По словам отца Кевина Надараджаха, в медучреждении им сказали, что они не смогут помочь при такой ранней беременности, в результате чего он не спал по ночам и молился со слезами на глазах.

Большинство медицинских заведений не пытаются спасти детей, родившихся до 24-26 недель. Но, к счастью, супруги решили поехать в больницу Маунт-Синай в Торонто, где есть специализированное отделение интенсивной терапии для новорожденных.

В день родов (21 неделя и шесть дней беременности) врачи сказали Шакине Раджендрам, что если дети родятся хоть на несколько минут раньше 22 недель, их оставят умирать.

[ + – ] Малыши дожили до одного года, несмотря на серьезные медицинские проблемы в начале Фото: BBC

Женщина, несмотря на сильное кровотечение, сделала все возможное, чтобы задержать роды еще на несколько часов. В конце концов воды отошли через 15 минут после полуночи. Менее чем через два часа после 22 недель пребывания в утробе матери дети появились на свет.

Адия и Адриал дожили до одного года, несмотря на серьезные медицинские проблемы в самом начале.

"Мы много раз видели, как малыши почти умирали на наших глазах. За ними по-прежнему внимательно следят врачи, у братьев и сестер сейчас все хорошо", — рассказала Шакина Раджендрам.

Ранее Фокус писал, что в США близнецы-рекордсмены родились лишь спустя 30 лет. Когда эмбрионы были впервые заморожены их отцу было всего пять лет и вот спустя долгие годы малыши появились на свет.

Также сообщалось, что британка родила дочь, отмеченную необычным родимым пятном. 37-летняя Джейн Уэлч, родившая дочь Джорджию, была немало удивлена, когда увидела у малышки на теле родимое пятно, которое повторяло идеальную форму сердца