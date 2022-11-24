Состарились не успев родиться. В США близнецы-рекордсмены родились лишь спустя 30 лет

Когда эмбрионы были впервые заморожены, их отцу было всего пять лет и вот спустя 30 лет малыши появились на свет.

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Близнецы появились на свет 31 октября 2022 года, более чем через 30 лет после того, как их заморозили в жидком азоте в виде эмбрионов, пишет Science Alert.

Исследователи предполагают, что Лидия и Тимомти Риджуэй вполне могут быть самыми долго замороженными эмбрионами в мире, которые когда-либо приводили к живорождению.

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22 апреля 1992 года эмбрионы были созданы для одной супружеской пары с использованием ЭКО. После их заморозили в жидком азоте и хранили при температура -196 °C.

В процессе ЭКО может быть получено больше эмбрионов, чем необходимо. В таком случае их могут пожертвовать науке или парам, которые хотят детей. Данные эмбрионы были переданы Национальному центру донорства эмбрионов в Ноксвиле, штат Теннеси. Десятилетиями они ждали своего часа, а затем были переданы родителям Рэйче и Филиппу Риджуэям из Портленда.

Отметим, что когда эмбрионы были заморожены их нынешнему отцу Филиппу было всего пять лет — поразительно. К слову, у пары уже есть четверо детей в возрасте до 10 лет, новоиспеченные родители отмечают, что никогда не думали о количестве детей, которое им хотелось бы иметь, однако рождение Лидии и Тимоти они считают чем-то "ошеломляющим".

По словам словам Филиппа, они с женой не стремились заполучить близнецов-рекордсменов, а просто хотели использовать эмбрионы, которые дольше всех ждали своего часа.

Предыдущим рекордсменом среди "самых старых" детей Молли Эверет Гибсон, которая родилась 26 октября 2020 года. Этот эмбрион был заморожен в течение 28 лет.

Исследователи отмечают, что существует вероятность того, что в мире есть и более "старые" эмбрионы, которые были использованы без регистрации их возраста.

Отметим, что эмбрионы можно заморозить почти на неопределенный срок, однако выживаемость после оттаивания составляет около 80%, и лишь часть из них после переноса рождаются живыми. В случае Лидии и Тимоти медики разморозили пять эмбрионов, трое из которых оказались достаточно жизнеспособными, в результате у пары родились близнецы.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось вдвое повысить успехи при ЭКО.