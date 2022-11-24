Постаріли, не встигнувши народитися. У США близнюки-рекордсмени народилися лише через 30 років

Коли ембріони були вперше заморожені, їхньому батькові було всього п'ять років, і через 30 років малюки з'явилися на світ.

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Близнюки з'явилися на світ 31 жовтня 2022, більш ніж через 30 років після того, як їх заморозили в рідкому азоті у вигляді ембріонів, пише Science Alert.

Дослідники припускають, що Лідія і Тімомті Ріджвей цілком можуть бути найдовше замороженими ембріонами у світі, які коли-небудь призводили до живородження.

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22 квітня 1992 року ембріони були створені для одного подружжя з використанням ЕКЗ. Потім їх заморозили в рідкому азоті й зберігали за температури -196 °C.

У процесі ЕКЗ може бути отримано більше ембріонів, ніж потрібно. У такому разі їх можуть пожертвувати науці чи парам, які хочуть дітей. Ці ембріони були передані до Національного центру донорства ембріонів у Ноксвілі, штат Теннесі. Десятиліттями вони чекали свого часу, а потім були передані батькам Рейче та Філіпу Ріджвеям із Портленда.

Зазначимо, що коли ембріони були заморожені, їхньому нинішньому батькові Філіпу було лише п'ять років, — неймовірно. До речі, у пари вже є четверо дітей віком до 10 років, новоспечені батьки зазначають, що ніколи не думали про кількість дітей, яку їм хотілося б мати, проте народження Лідії і Тімоті вони вважають чимось "приголомшливим".

За словами Філіпа, вони з дружиною не прагнули отримати близнюків-рекордсменів, а просто хотіли використовувати ембріони, які найдовше чекали свого часу.

Попередньою рекордсменкою серед "найстаріших" дітей стала Моллі Еверет Гібсон, яка народилася 26 жовтня 2020 року. Цей ембріон був заморожений протягом 28 років.

Дослідники відзначають, що існує ймовірність того, що у світі є й "старіші" ембріони, які були використані без реєстрації їхнього віку.

Зазначимо, що ембріони можна заморозити майже на невизначений термін, проте виживання після відтавання становить близько 80%, і лише частина з них після перенесення народжуються живими. У випадку Лідії і Тімоті медики розморозили п'ять ембріонів, троє з яких виявились досить життєздатними, у результаті в пари народилися близнюки.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося вдвічі підвищити успіхи за допомогою ЕКО.