Британка родила дочь, отмеченную необычным родимым пятном

Родители прозвали дочку "маленьким Купидоном".

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37-летняя Джейн Уэлч, родившая дочь Джорджию, была немало удивлена, когда увидела у малышки на теле родимое пятно, которое повторяло идеальную форму сердца, пишет Daily Mail. Жительница города Сток-он-Трент (графство Стаффордшир, Англия) и ее партнер Джо прозвали дочь "маленьким Купидоном" (Купидон – в древнеримской мифологи бог любви, – прим. ред).

Родинка расположена на животе девочки, на уровне пупка.

В феврале девочке исполнится годик, но за этот период родинка не исчезла и не потеряла свою форму.

"Мы знали, что у нас будет девочка, и педиатр был поражен, когда заметил красную отметину на крошечном животике Джорджии. Когда она родилась, это была всего лишь маленькая красная отметина, но идеальной формы сердца. С тех пор родинка продолжала расти и сейчас немного приподнялась. Врачи думали, что она исчезнет, но она не исчезла. Джорджия быстро растет, и родинка растет вместе с ней и в идеальной пропорции", – рассказала журналистам мать девочки.

[ + – ] Джорджия Уэлч и ее родинка

Она добавила, что отец без ума от своей дочери, как и она от него.

"Она настоящая папина дочка", – подчеркнула женщина.

Джейн призналась, что родимое пятно ее дочери уже год является предметом повышенного интереса со стороны не только родственников и друзей семьи, но и педиатров.

"Каждый, кто встречает ее, любит ее и всегда хочет ее увидеть. Она известна как "маленькая девочка с идеальным любящим сердцем", и мы благодарны, что у нее нет никаких медицинских опасений по этому поводу. Это просто красивая и уникальная часть ее", – добавляет мать.

Сейчас, почти в год, Джорджия начала замечать свою уникальную родинку и очень ею заинтересовалась.

"Она касается его в ванной и даже пыталась ее снять с кожи. Мы объяснили дочке, что этого делать не нужно, и что это особенная, уникальная часть ее личности. Надеюсь, что если родинка останется, когда дочка станет старше, она будет любить ее так же сильно, как и мы, и что она не будет стесняться этого", – делится мисс Уэлч. Женщина говорит, что хочет сделать себе такую же татуировку на том же месте, что и у Джорджии.

Напомним, ранее Фокус писал, зачем людям нужны родинки.