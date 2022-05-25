Ученые рассказали, зачем людям нужны родинки
Родинки – пигментированные участки кожи, различного цвета и формы, встречающиеся у подавляющего большинства людей. Как они появляются и зачем нужны нашему организму объяснили эксперты.
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Во все времена родинки были наполнены всевозможными значениями в разных культурах. В древние времена молеомантия была обычной практикой гадания по количеству и расположению родинок на теле, пишет The Swaddle.
Однако научная истина состоит в том, что родинки — далеки от мистики, они невероятно распространены и не имеют никакой биологической функции.
Что такое родинки?
Родинки — это скопления меланоцитов — клеток кожи, ответственных за цвет нашей кожи. Когда меланоциты не распределяются равномерно и вместо этого растут скоплениями или комками, кожа там часто меняет цвет, становится коричневой, черной, красной, розовой или синей и иногда имеет бугорок на месте образования.
Родинки могут быть врожденными или образовываться из-за пребывания на солнце.
Родинки — это нормально?
Родинки — это совершенно нормально, и они могут быть у любого человека, хотя люди со светлой кожей более склонны к развитию родинок. Многие дети любого цвета кожи рождаются с родинками, и появление новых родинок в детском и подростковом возрасте — это нормально, вплоть до 30-летнего возраста.
Также нормально, что родинки меняют размер и цвет в течение этого времени, хотя следует следить за внезапными или значительными изменениями во внешнем виде родинки.
Что вызывает появление родинок?
Хотя известно, что вызывает появление родинок — скопление меланоцитов, неясно, что заставляет меланоциты скапливаться.
Воздействие ультрафиолетового излучения (обычно солнечного света), безусловно, является важным катализатором, поскольку ультрафиолетовое излучение заставляет нашу кожу вырабатывать больше меланоцитов — именно поэтому наша кожа в целом меняет цвет под воздействием солнца.
Генетика также играет важную роль, у некоторых родинки передаются по наследству. Исследования ученых показывают, что за различия в том, где родинки обычно появляются у женщин (нижние конечности) и у мужчин (верхняя часть тела, шея и кожа головы) ответственны половые гены.
Гормоны также влияют на меланоциты, при этом новые родинки часто появляются и исчезают в период полового созревания, беременности и в другие периоды серьезных гормональных колебаний.
Опасны ли родинки?
Короткий ответ: Нет. Родинки получили плохую репутацию на фоне растущей осведомленности о раке кожи, но большинство родинок не опасны.
Тем не менее, определенный тип родинки, называемый атипичной родинкой (также атипичний невус, диспластический невус), связан с раком кожи следующим образом.
Во-первых, внешний вид атипичной родинки очень похож на появление раковых образований, свидетельствующих о меланоме — разновидности рака кожи. Это сходство может привести к неправильной идентификации раковых родинок как доброкачественных — атипичных родинок, из-за чего люди не занимаются лечением.
Во-вторых, наличие четырех или более атипичных родинок считается фактором риска развития рака кожи.
И, в-третьих, атипичные родинки сами по себе могут стать злокачественными, хотя это случается редко. Примерно только одна из 10 000 атипичных родинок становится злокачественной.