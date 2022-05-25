Учені розповіли, навіщо людям потрібні родимки

Родимки — пігментовані ділянки шкіри, різного кольору та форми, що зустрічаються у переважної більшості людей. Як вони з'являються і навіщо потрібні нашому організму, пояснили експерти.

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У всі часи родимки були наповнені різноманітними значеннями у різних культурах. У давнину молеомантія була звичайною практикою ворожіння за кількістю та розташуванням родимок на тілі, пише The Swaddle.

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Однак наукова істина полягає в тому, що родимки — далекі від містики, вони неймовірно поширені та не мають жодної біологічної функції.

Що таке родимки?

[ + – ] Родимки можуть бути вродженими або утворюватися через перебування на сонці

Родимки — це скупчення меланоцитів — клітин шкіри, відповідальних за колір нашої шкіри. Коли меланоцити не розподіляються рівномірно і натомість ростуть скупченнями або грудками, шкіра там часто змінює колір, стає коричневою, чорною, червоною, рожевою або синьою та іноді має горбок на місці утворення.

Родимки можуть бути вродженими або утворюватися через перебування на сонці.

Родимки — це нормально?

[ + – ] Родимки — це абсолютно нормально, і вони можуть бути у будь-якої людини

Родимки — це абсолютно нормально, і вони можуть бути у будь-якої людини, хоча люди зі світлою шкірою схильні до розвитку родимок. Багато дітей будь-якого кольору шкіри народжуються з родимками, і поява нових родимок у дитячому та підлітковому віці — це нормально, аж до 30-річного віку.

Також нормально, що родимки змінюють розмір і колір протягом цього часу, хоча варто стежити за раптовими чи значними змінами зовнішнього вигляду родимки.

Що викликає появу родимок?

[ + – ] Хоча відомо, що викликає появу родимок — скупчення меланоцитів, незрозуміло, що змушує меланоцити накопичуватися

Хоча відомо, що викликає поява родимок — накопичення меланоцитів, незрозуміло, що змушує меланоцити накопичуватися.

Вплив ультрафіолетового випромінювання (зазвичай сонячного світла), безумовно, є важливим каталізатором, оскільки ультрафіолетове випромінювання змушує нашу шкіру виробляти більше меланоцитів — саме тому наша шкіра змінює колір під впливом сонця.

Генетика також відіграє важливу роль, у деяких родимки передаються у спадок. Дослідження учених показують, що за відмінності в тому, де родимки зазвичай з'являються у жінок (нижні кінцівки) та в чоловіків (верхня частина тіла, шия та шкіра голови) відповідальні статеві гени.

Гормони також впливають на меланоцити, при цьому нові родимки часто з'являються та зникають у період статевого дозрівання, вагітності та в інші періоди серйозних гормональних коливань.

Чи небезпечні родимки?

[ + – ] Атипова родимка (також атиповий невус, диспластичний невус)

Коротка відповідь: Ні. Родимки здобули погану репутацію на тлі підвищеної поінформованості про рак шкіри, але більшість родимок не є небезпечними.

Тим не менш, певний тип родимки, званий атиповою родимкою (також атиповий невус, диспластичний невус), пов'язаний із раком шкіри так.

По-перше, зовнішній вигляд атипової родимки дуже схожий на появу ракових утворень, що свідчать про меланому — різновиди раку шкіри. Ця подібність може призвести до неправильної ідентифікації ракових родимок як доброякісних — атипових родимок, через що люди не займаються лікуванням.

По-друге, наявність чотирьох або більше атипових родимок вважається фактором ризику розвитку раку шкіри.

І, по-третє, атипові родимки самі собою можуть стати злоякісними, хоча це трапляється рідко. Приблизно лише одна з 10 000 атипових родимок стає злоякісною.