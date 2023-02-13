Британка народила дочку, відмічену незвичайною родимою плямою

Батьки прозвали доньку "маленьким Купідоном".

Related video

37-річна Джейн Велч, яка народила доньку Джорджію, була чимало здивована, коли побачила в малюка на тілі родиму пляму, яка повторювала ідеальну форму серця, пише Daily Mail. Жителька міста Сток-он-Трент (графство Стаффордшир, Англія) та її партнер Джо прозвали дочку "маленьким Купідоном" (Купідон — у давньоримській міфології бог кохання, — прим. ред).

Родимка розташована на животі дівчинки, на рівні пупка.

У лютому дівчинці виповниться рік, але за цей період родимка не зникла та не втратила своєї форми.

"Ми знали, що в нас буде дівчинка, і педіатр був вражений, коли помітив червону мітку на крихітному животику Джорджії. Коли вона народилася, це була лише маленька червона мітка, але в ідеальній формі серця. З тих пір родимка продовжувала рости, і зараз трохи піднялася. Лікарі думали, що вона зникне, але вона не зникла. Джорджія швидко росте, і родимка росте разом із нею та в ідеальній пропорції", — розповіла журналістам мати дівчинки.

[ + – ] Джорджія Велч і її родимка

Вона додала, що батько божеволіє від своєї дочки, як і вона від нього.

"Вона справжня татова донька", — наголосила жінка.

Джейн зізналася, що родима пляма її дочки вже рік є предметом підвищеного інтересу з боку не лише родичів і друзів родини, а й педіатрів.

"Кожен, хто зустрічає її, любить її та завжди хоче її побачити. Вона відома як "маленька дівчинка з ідеальним люблячим серцем", і ми вдячні, що в неї немає жодних медичних побоювань із цього приводу. Це просто красива й унікальна частина її", — додає мати.

Зараз, майже в рік, Джорджія почала помічати свою унікальну родимку й дуже нею зацікавилася.

"Вона торкається її у ванній і навіть намагалася її зняти зі шкіри. Ми пояснили доньці, що цього робити не потрібно та що це особлива, унікальна частина її особистості. Сподіваюся, якщо родимка залишиться, коли дочка стане старшою, вона любитиме її так само сильно, як і ми, і що вона не соромитиметься цього", — ділиться міс Велч. Жінка каже, що хоче зробити собі таке ж татуювання на тому ж місці, що й у Джорджії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, навіщо людям потрібні родимки.