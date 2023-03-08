Хочет в Книгу рекордов Гиннесса: 60-летний мужчина сделал 3 264 отжимания за час (видео)

Роб Стирлинг хотел превзойти предыдущий рекорд, установленный в 2022 году. Во время ежедневных тренировок американец может сделать около 1 500 отжиманий за 30 минут.

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Житель Флориды (США), вероятно, установил рекорд Гиннесса, сделав 3 264 отжимания за один час. Об этом сообщает Fox13 News.

По словам мужчины, он решил побить достижение австралийца Даниэля Скали, который в апреле 2022 года смог отжаться 3 182 раза.

Роб Стирлинг сообщил, что неофициально уже смог побить рекорд на конференции в Майами и поэтому решил установить официальную личную цель в 3 200 отжиманий. В итоге он превзошел свои предыдущие достижения и выполнил 3 264 отжимания за отведенное время.

Во время ежедневных тренировок мужчина может сделать около 1 500 отжиманий за 30 минут. Он говорит, что эти отжимания не относятся к военному стилю, они в соревновательном стиле и имеют определенную технику, которую необходимо использовать, чтобы они были засчитаны.

"Чтобы отжиматься на соревнованиях, вы не выгибаетесь, между вашей грудью и землей должен помещаться кулак, а затем вы должны полностью разгибаться", — объяснил американец.

[ + – ] Во время ежедневных тренировок мужчина может сделать около 1500 отжиманий за 30 минут Фото: UPI

У Стирлинга был оператор, который снимал происходящие весь час с двух разных ракурсов. Эти два видео будут отправлены в Книгу рекордов Гиннесса для официальной проверки.

Мужчина должен узнать, станет ли он официальным рекордсменом по количеству отжиманий за час, примерно через три-четыре недели. Но он не собирается останавливаться на достигнутом.

"Существует также минутный мировой рекорд. 144 отжимания за одну минуту, и я поставил перед собой цель сделать это, но пока я тренируюсь", — сообщил о своих планах Роб.

[ + – ] Видео отправлено в Книгу рекордов Гиннесса для официальной проверки

Ранее Фокус писал, что в Канаде родились необычные близнецы и сразу попали в Книгу рекордов Гиннеса. Малыши Адия и Адриал Надараджа родились за 126 дней до ожидаемой даты родов. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году близнецами в американском штате Айова.

Также сообщалось, что в США близнецы-рекордсмены родились лишь спустя 30 лет. Когда эмбрионы были впервые заморожены их отцу было всего пять лет и вот спустя долгие годы малыши появились на свет.