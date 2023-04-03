4-річний хлопчик з ОАЕ став наймолодшим автором, який опублікував книгу (фото)

Саїд Рашед Альмхейрі був натхненний своєю сестрою Альдхабі, яка також є рекордсменкою Гіннесса як наймолодша жінка, яка опублікувала двомовну книгу.

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Саїд Рашед Альмхейрі з Об'єднаних Арабських Еміратів досяг неймовірного досягнення, став наймолодшим автором книги у світі. Він опублікував свою книгу "Слон Саїд та ведмідь" у віці 4 років та 218 днів. Про це повідомляє UPI.

Рекорд було підтверджено, коли книга була продана в кількості 1000 екземплярів.

Хлопчик стверджує, що його сестра Альдхабі була його натхненням при написанні книги, яка розповідає про доброту та дружбу. Альдхабі також є рекордсменкою Гіннесса як наймолодша жінка, яка опублікувала двомовну книгу, а також наймолодша жінка, яка опублікувала двомовну серію книг.

"Я дуже люблю свою сестру, і мені подобається весь час грати з нею. Ми читаємо, пишемо, малюємо і робимо так багато всього разом. Я написав свою книгу, оскільки відчув, що в мене також може бути своя книга", — розповів хлопчик. .

Хлопчику сподобалося читати свою історію вголос батькам та друзям у школі Фото: Guinness World Records

Під керівництвом матері та сестри Саїд навчився писати й незабаром почав вигадувати оригінальні історії. Йому подобалося описувати героїв своєї книги, а також малювати їх.

"Малювати було непросто, і білий ведмідь спочатку мав страшний вигляд, але робити це завжди було весело", — сказав він.

Але найбільше йому сподобалося читати свою історію вголос батькам та друзям у школі.

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