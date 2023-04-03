4-летний мальчик из ОАЭ стал самым молодым автором, опубликовавшим книгу (фото)

Саид Рашед Альмхейри был вдохновлен своей сестрой Альдхаби, которая также является рекордсменкой Гиннесса как самая молодая женщина, опубликовавшая двуязычную книгу.

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Саид Рашед Альмхейри из Объединенных Арабских Эмиратов достиг невероятного достижения, став самым молодым автором книги в мире. Он опубликовал свою книгу "Слон Саид и медведь" в возрасте 4 лет и 218 дней. Об этом сообщает UPI.

Рекорд был подтвержден, когда книга была продана в количестве 1 000 экземпляров.

Мальчик утверждает, что его сестра Альдхаби была его вдохновением при написании книги, которая рассказывает о доброте и дружбе. Альдхаби также является рекордсменкой Гиннесса как самая молодая женщина, опубликовавшая двуязычную книгу, а также самая молодая женщина, опубликовавшая двуязычную серию книг.

"Я сильно люблю свою сестру, и мне нравится все время играть с ней. Мы читаем, пишем, рисуем и делаем так много всего вместе. Я написал свою книгу, поскольку почувствовал, что у меня тоже может быть своя книга", — рассказал мальчик.

Мальчику понравилось читать свою историю вслух родителям и друзьям в школе Фото: Guinness World Records

Под руководством матери и сестры Саид научился писать и вскоре начал придумывать оригинальные истории. Ему нравилось описывать героев своей книги, а также рисовать их.

"Рисовать было непросто, и белый медведь сначала выглядел страшным, но делать это всегда было весело", — сказал он.

Но больше всего ему понравилось читать свою историю вслух родителям и друзьям в школе.

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