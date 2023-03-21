В Турции трехлетний мальчик стал водителем суперкара стоимостью миллион долларов (видео)

В то время как большинство трехлетних детей едва могут дотянуться до педалей игрушечной машинки, этот турецкий малыш показал, что возраст — не предел способностей, прокатившись на частной гоночной трассе на Ferrari SF90 своего отца стоимостью $1 млн.

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В Турции мотогонщик Кенан Софуоглу научил своего трехлетнего сына Зайна управлять спортивным Ferrari. Для этого он модифицировал водительское кресло и педали. Видео с обучением было опубликовано в Instagram. Об этом сообщает Drive.com.

На счету отца мальчика пять чемпионских титулов по мотогонкам в серии SuperSport World Championship.

На видео видно, как Зайн использует кресло-бустер, чтобы достать до руля спорткара, а также специальные удлинители для управления педалями.

Видеозапись изнутри автомобиля демонстрирует впечатляющую технику маленького водителя: он плавно нажимает на педали газа, идеально преодолевая повороты трассы, что позволило ему вернуть автомобиль на стоянку без единой царапины.

На видео видно, как Зайн использует кресло-бустер, чтобы достать до руля спорткара

Согласно учетной записи мальчика в Instagram, которая ведется его родителями и набрала более миллиона подписчиков, сын мотогонщика с раннего возраста тренировался гонять на картингах и мотоциклах, отчасти благодаря коллекции автомобилей его отца.

Зайн начал изучать управление автомобилями и мотоциклами в возрасте двух лет. У него имеется шлем и огнеупорный комбинезон, а езда проводится на закрытом треке для гонок.

На счету отца мальчика пять чемпионских титулов по мотогонкам в серии SuperSport World Championship

Издание отмечает, что двукратный чемпион Фернандо Алонсо и четырехкратный чемпион Себастьян Феттель Формулы-1 утверждают, что начали заниматься картингом в возрасте трех лет, а семикратный чемпион Льюис Хэмилтон появился на гоночной трассе относительно поздно — его дебют состоялся в восемь лет.

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