У Туреччині трирічний хлопчик став водієм суперкара вартістю мільйон доларів (відео)

Тоді як більшість трирічних дітей ледве можуть дотягнутися до педалей іграшкової машинки, це турецьке маля показало, що вік — не межа здібностей, покатавшись на приватній гоночній трасі на Ferrari SF90 свого батька вартістю $1 млн.

Related video

У Туреччині мотогонщик Кенан Софуоглу навчив свого трирічного сина Зайна керувати спортивним Ferrari. Для цього він модифікував крісло водія та педалі. Відео з навчанням було опубліковано в Instagram. Про це повідомляє Drive.com.

На рахунку батька хлопчика п'ять чемпіонських титулів із мотоперегонів у серії SuperSport World Championship.

На відео видно, як Зайн використовує крісло-бустер, щоб дістати до керма спорткара, а також спеціальні подовжувачі для керування педалями.

Відеозапис зсередини автомобіля демонструє разючу техніку маленького водія: він плавно натискає на педалі газу, ідеально долаючи повороти траси, що дозволило йому повернути автомобіль на стоянку без жодної подряпини.

На відео видно, як Зайн використовує крісло-бустер, щоб дістати до керма спорткара

Відповідно до облікового запису хлопчика в Instagram, який ведуть його батьки та який набрав понад мільйон підписників, син мотогонщика з раннього віку тренувався ганяти на картингах і мотоциклах, частково завдяки колекції автомобілів його батька.

Зайн почав вивчати керування автомобілями та мотоциклами у віці двох років. У нього є шолом і вогнетривкий комбінезон, а їзду проводять на закритому треку для гонок.

На рахунку батька хлопчика п'ять чемпіонських титулів із мотоперегонів у серії SuperSport World Championship

Видання зазначає, що дворазовий чемпіон "Формули-1" Фернандо Алонсо та чотириразовий чемпіон цих же перегонів Себастьян Феттель стверджують, що почали займатися картингом у віці трьох років, а семиразовий чемпіон Льюїс Гемільтон з'явився на гоночній трасі відносно пізно — його дебют відбувся у вісім років.

Раніше Фокус писав, що електромобілі з незначними ушкодженнями списують через надто дорогий ремонт. Вартість страхування електромобілів значно вища, ніж автомобілів із ДВС. У цьому винне занадто дороге обслуговування та відсутність доступу до діагностичних даних про батарею для третіх осіб.

Також повідомлялося, що в Австралії жінку оштрафували за керування "половиною" автомобіля. Декількома днями раніше співробітники поліції вже встигли виписати 41-річній водійці повідомлення про несправність і штраф, попередивши про неприпустимість керування машиною в такому стані.