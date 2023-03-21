Електромобілі з незначними пошкодженнями списують через надто дорогий ремонт

Вартість страхування електромобілів значно вища, ніж автомобілів із ДВС. У цьому винне занадто дороге обслуговування та відсутність доступу до діагностичних даних про батареї для третіх осіб.

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У США багато електромобілів із незначними ушкодженнями списують через надто дорогу вартість обслуговування. Про це повідомили в асоціації "Укравтопром".

У компанії Policygenius заявили, що в середньому щомісячний страховий платіж за електромобілі в США у 2023 році становить 206 доларів. Це на 27% більше, ніж для автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння.

Автовиробники часто не оснащують електромобілі акумуляторними батареями, які легко відремонтувати. Крім цього, треті сторони не мають доступу до цих даних.

Наприклад, страхова компанія Allianz відмовляється брати на себе ремонт акумуляторних батарей, якщо на них виявлено незначні пошкодження. Їм доводиться списувати електромобілі, оскільки вони не мають доступу до діагностичних даних.

Вартість заміни акумуляторних блоків може становити до 50% ціни електромобіля. Саме тому їхня заміна часто є невигідною.

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Експерти вважають, що через цю проблему страхові внески на електрокари продовжать зростати. За їхніми словами, вирішити цю проблему можна, якщо автовиробники налагодять випуск батарей із меншими секціями чи модулями, які простіше ремонтувати. Також необхідно надавати третім особам діагностичні дані.

Раніше Фокус писав, що в США названо найпроблемніші сучасні електромобілі.