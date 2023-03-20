В Австралії жінку оштрафували за водіння "половини" автомобіля (фото)

Кількома днями раніше співробітники поліції вже встигли виписати 41-річній водійці повідомлення про несправність і штраф, попередивши про неприпустимість керування машиною в такому стані.

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В Австралії оштрафували 41-річну жінку з Брайтона за те, що вона керувала "половиною" автомобіля. Про це повідомляє Ladbible.

У заяві поліції повідомляється, що офіцери були вражені, коли автомобіль проїхав повз них по Макінтайр Роуд у Саншайн Норт в суботу 18 березня.

Чорний Hyundai Palisade 2022 року випуску не мав ані лобового, ані заднього скла, а також повністю були відсутні панелі, які повинні були закривати двигун.

Відповідні знімки опублікувала у Facebook поліція штату Вікторія.

В Австралії існує система подвійного покарання за порушення правил дорожнього руху, що включає накладення штрафів і списання балів

"Контрольний список перед виходом з дому: Ключі? Є. Гаманець? Є. Передня частина машини? Ні", — підписали свій пост в соцмережах співробітники правоохоронних органів.

Офіцери стверджують, що в середу 15 березня цю жінку вже було оштрафовано за несправність автомобіля і попереджено, що машина небезпечна для використання. Згодом водійка отримала ще один штраф у розмірі 740 австралійських доларів (18 тисяч гривень), за порушення попередження про серйозний дефект. Окрім цього жінка заробила собі три штрафні бали.

В Австралії існує система подвійного покарання за порушення правил дорожнього руху, що включає в себе накладення штрафів і списання балів. За цією системою, водій спочатку отримує від 12 до 13 балів на три роки, залежно від штату. Важливо врахувати, що кількість набраних штрафних балів не має перевищувати встановлений ліміт.

Раніше Фокус писав, що в Австралії жінку двічі вкусив отруйний спрут. Синьокільчасті восьминоги кусають жертву, впорскуючи в рану отруйну слину, яка викликає параліч, зупинку дихання та серця через нестачу кисню. Їх отрута в 1000 разів сильніша за ціанід і може вбити 26 людей протягом декількох хвилин.

Також повідомлялося, що в Австралії чоловік зняв загадкову темну субстанцію у небі. Житель Сіднея, який зняв незвичайне видовище на відео, припустив, що воно схоже на "рідкий метал" і вважає, що це не хмара. Ролик набрав понад 14 мільйонів переглядів.