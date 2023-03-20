В Австралии женщину оштрафовали за возждение "половины" автомобиля (фото)

Несколькими днями ранее сотрудники полиции уже успели выписать 41-летней водительнице уведомление о неисправности и штраф, предупредив о недопустимости управления машиной в таком состоянии.

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В Австралии оштрафовали 41-летнюю женщину из Брайтона за то что она управляла "половиной" автомобиля. Об этом сообщает Ladbible.

В заявлении полиции сообщается, что офицеры были поражены, когда автомобиль проехал мимо них по Макинтайр Роуд в Саншайн Норт в субботу 18 марта.

Черный Hyundai Palisade 2022 года выпуска не имел ни лобового, ни заднего стекла, а также полностью отсутствовали панели, которые должны были закрывать двигатель.

Соответствующие снимки опубликовала в Facebook полиция штата Виктория.

В Австралии существует система двойного наказания за нарушения правил дорожного движения, включающая в себя наложение штрафов и списание баллов

"Контрольный список перед выходом из дома: Ключи? Есть. Бумажник? Есть. Передняя часть машины? Нет", — подписали свой пост в соцсетях сотрудники правоохранительных органов.

Офицеры утверждают, что в среду 15 марта эта женщина уже была оштрафована за неисправность автомобиля и предупреждена, что машина небезопасна для использования. Впоследствии водитель получила еще один штраф в размере 740 австралийских долларов (18 тысяч гривен), за нарушение предупреждения о серьезном дефекте. Кроме этого женщина она заработала себе три штрафных балла.

В Австралии существует система двойного наказания за нарушения правил дорожного движения, включающая в себя наложение штрафов и списание баллов. По данной системе, водитель изначально получает от 12 до 13 очков на три года, в зависимости в зависимости от штата. Важно учесть, что количество набранных штрафных баллов не должно превышать установленный лимит.

Ранее Фокус писал, что в Австралии женщину дважды укусил ядовитый спрут. Синекольчатые осьминоги кусают жертву, впрыскивая в рану ядовитую слюну, которая вызывает паралич, остановку дыхания и сердца из-за недостатка кислорода. Их яд в 1000 раз сильнее цианида и может убить 26 человек в течение нескольких минут.

Также сообщалось, что в Австралии мужчина заснял загадочную темную субстанцию в небе. Житель Сиднея, снявший необычное зрелище на видео, предположил, что оно похоже на "жидкий металл" и считает, что это не облако. Ролик набрал более 14 миллионов просмотров.