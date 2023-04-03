Рекорд побит: в Австралии художница создала самый широкий парик в мире (видео)

Для создания парика австралийка Дэни Рейнольдс использовала конструкцию из велосипедного шлема, труб, кабельных стяжек и алюминиевых стержней. Все это было нужно, чтобы поддерживать массивную шевелюру из ткани.

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Австралийская художница Дэни Рейнольдс создала самый широкий в мире парик длиной 2,58 метра. Об этом сообщает Guinness Word Records.

Ранее рекорд принадлежал актрисе Дрю Бэрримор, которая надела парик длиной 2,23 м на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon в 2017 году. Вдохновившись "впечатляющим" париком голливудской звезды австралийка решила побить рекорд, используя его в качестве ориентира.

Рейнольдс использовала свои собственные волосы в качестве образца для цвета и текстуры парика, а затем создала конструкцию из велосипедного шлема, труб, кабельных стяжек и алюминиевых стержней, чтобы поддерживать массивную шевелюру из ткани. Книга рекордов Гиннеса подтверждает эту информацию.

На создание парика было потрачено 4 000 австралийских долларов (2 681 доллар). Фото: Guinness World Records

Самой большой проблемой, с которой столкнулась Дэни, было убедиться, что колоссальный парик идеально сбалансирован. Если бы его нельзя было носить, Дани не смогла бы достичь мирового рекорда.

"Не имея опыта в инженерных конструкциях или изготовлении крупного реквизита, это оказалось довольно сложной задачей", — объяснила Дэни.

На создание парика ушло около двух месяцев и было потрачено 4 000 австралийских долларов (2 681 доллар).

Ранее Фокус писал, что в США 60-летний мужчина сделал 3 264 отжимания за час. Роб Стирлинг хотел превзойти предыдущий рекорд, установленный в 2022 году. Во время ежедневных тренировок американец может сделать около 1 500 отжиманий за 30 минут.

Также сообщалось, что 4-летний мальчик из ОАЭ стал самым молодым автором, опубликовавшим книгу. Саид Рашед Альмхейри был вдохновлен своей сестрой Альдхаби, которая также является рекордсменкой Гиннесса как самая молодая женщина, опубликовавшая двуязычную книгу.