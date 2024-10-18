Серфінгіст пережив напад акули та ураган "Мілтон" з різницею лише в 5 днів (фото)

У Флориді 62-річний серфінгіст загалом 12 разів пережив напад акул, з якими зустрічався під час виходу в море.

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Серфінгіст з США Чарлі Хайєк (Charley Hajek) вирішив встановити рекорд з щоденного катання на хвилях і здійснив майже 150 виходів у море. Восени 2024 року його вкусила акула, а через п'ять днів він опинився під ударом урагану "Мілтон". Про деталі пригоди серфінгіста розповіли на порталі Daily Express.

Журналісти поспілкувались з Чарлі Хайєком, який поділився своїми емоціями від пережитих пригод. Чоловіку — 62 роки, пояснюється у статті. У 2024 році він вирішив встановити рекорд з щоденного катання на хвилях і тому не спинявся навіть після 12-го у житті укусу акули. Крім того, американець залишився на березі Флориди, пережив удар урагану "Мілтон" і навіть покатався на хвилях після бурі. На сторінці Instagram Чарлі викладена низка фото під час його пригод в бурю.

Серфінгіст має свою школу для дітей та дорослих на пляжі Нью-Смірна-Біч, ідеться на порталі. 22 вересня мав відбутись 148 день встановлення рекорду. Чоловік взяв дошку, піднявся на хвилю і "летів" вперед. З його слів, вода була піниста, тому ні людина, не акула не побачили одна одну. У якийсь момент довелось зістрибувати з дошки і він відчув, як став ногою прямо на тіло тварини.

"Я зійшов зі своєї дошки й приземлився прямо на акулу. Як тільки я наступив на нього, ми обоє злякалися", — пояснив сміливець.

Акула вкусила Чарлі, але він не надто турбувався щодо цього, почули журналісти. На його думку, це було попередження і ніхто його не планував їсти. Серфінгіст дістався до берега і побачив потік крові зі стопи та гомілки. Йому надали медичну допомогу — промили рану, наклали 10 швів. На фото він весело усміхається, хоча видно сліди акулячих зубів.

Пригоди серфінгіста - Чарлі Хаєк після укусу акули Фото: Instagram Пригоди серфінгіста - сліди укусу акули Фото: Instagram

Вже через п'ять днів по Флориді мав вдарити ураган "Мілтон", але Чарлі не планував змінювати свої плани. Чоловік залишився на пляжі, укріпив двері та вікна та готувався до удару стихії. На фото, які з'явились у мережі, бачимо торнадо, потрощений будинок, перевернуту машину, а серфінгіст усміхається та позує біля похиленого катера.

Пригоди серфінгіста - Чарлі Хайєк та похилений катер Пригоди серфінгіста - торнадо, яке бачив Чарлі Хайєк Пригоди серфінгіста - наслідки урагану Мілтон

На інших фото Чарлі несеться ледь не п'ятиметровими хвилями Атлантичного океану, які виникли після урагану "Мілтон".

Пригоди серфінгіста - Чарлі Хаєк на хвилях Фото: Instagram Пригоди серфінгіста - Чарлі Хаєк після урагану Мілтон Фото: Instagram

Чарлі пояснив журналістам, що не думав змінювати плани через погіршення погоди. Втім, американець визнав, що все ж злякався, коли побачив торнадо і як з дерев "почали летіти кокоси".

"Мені ледве зняли шви, а я женуся за ураганом. Я забив люки навколо будинку, схопив своїх собак і потягнув дупу до Південної Флориди, щоб ловити ідеальні хвилі. Ці величезні воронки, вода в повітрі, яка проникала скрізь! Емоційно мені довелося залишити напад акули позаду. Я люблю переслідувати шторми. Куди б не прийшов шторм, я йду", — сказав серфінгіст.

Зазначимо, Фокус писав про небезпеку урагану "Мілтон", який 10 жовтня вдарив по узбережжю Флориди в США. Згідно з оцінками синоптиків, швидкість вітру досягала 290 км/год., а влада закликала евакуюватись 5,5 млн людей.

Нагадуємо, інженер НАСА перевірив, чи дійсно акули реагують на краплину крові, яка упала в океан. Тим часом у Японії відшукали найстарішого серфінгіста у світі: чоловік дещо старший за Чарлі Хайєка, який пережив 12 укусів акул.