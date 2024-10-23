Неожиданно налетела: опасная рыба пронзила грудь серфингистки на популярном курорте

Очевидцы трагедии делятся, что события на пляже произошли очень быстро. Сначала 36-летняя Джулия Манфрини ждала волну, а потом начала громко кричать. Врачи уже не смогли ей помочь.

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Итальянская серфингистка скончалась во время занятий у индонезийского побережья Западной Суматры. Ее пронизал рыба с острым клювом. Об этом говорится в материале Yahoo.

Речь про Джулию Манфрини, которая была соуредителем и руководителем отдела продаж серф-курортов. Утром 18 октября она занималась серфингом и это привело к трагическим последствиям.

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36-летняя девушка умерла после того, как рыба-меч вонзилась ей в грудь, о чем сообщил исполняющий обязанности главы Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Ментавайских островов Лахмудин Сирегара. По его словам, рыба неожиданно прыгнула в сторону Манфрини и пронзила её грудь.

Тело Джулии Манфрини с признаками утопления доставили в город Паданг, после чего отправили на родину девушки — в Италию. Ее друг Джеймс Колстон охарактеризовал погибшую как уважаемого члена сообщества серфингистов, которую знали по всему миру.

"Ее доброта, забота и позитив запомнились всем, кто с ней встречался, и ее будет очень не хватать. Джулия занималась серфингом в отдаленной Индонезии, и с ней произошел несчастный случай. К сожалению, даже благодаря отважным усилиям ее партнера, персонала местного курорта и врачей, Джулию не удалось спасти. Мы считаем, что она умерла, занимаясь любимым делом, в месте, которое она любила", — написал Джеймс Колстон.

Трагедия на пляже в Индонезии: как это произошло

Владелец курорта Hidden Bay Resort Mentawais Александр Рибас рассказал, что в то утро итальянка ждала волну, чтобы начать занятие, однако неожиданно на нее налетела рыба. Она начала кричать и тем самым привлекла внимание других серфингистов, которые находились неподалеку.

Все сразу же бросились на помощь, однако волны в тот момент значительно усилились и всех унесло. В результате Джулию все же доставили к берегу, однако она уже не реагировала. Врачи пытались привести ее в чувство, но не смогли. Другие врачи также не смогли ничем помощь и лишь зафиксировали смерть к моменту прибытия в больницу.

Александр Рибас отметил, что живет на островах уже более 10 лет и впервые наблюдал за такой трагедией. Все произошло очень быстро.

"Я был на лодке с ее парнем, когда понял, что что-то не так, прыгнул в воду со своей доской и поплыл к группе. Я хотел бы поблагодарить всех, кто помогал в попытке спасти Джулию, а также юридические органы, которые оказали всю свою поддержку в этом деле. Я также хотел бы выразить соболезнования всем ее родным и близким", — продолжил владелец местного курорта.

Напомним, 18 октября сообщалось, что серфингист пережил нападение акулы и ураган "Милтон" с разницей всего в 5 дней. 62-летний Чарли Хайек за свою жизнь 12 раз сталкивался с нападением акул, которых встречал во время выхода в море, но каждый раз ему несказанно везло.