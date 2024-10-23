Несподівано налетіла: небезпечна риба пронизала груди серфінгістки на популярному курорті

Очевидці трагедії діляться, що події на пляжі відбулися дуже швидко. Спочатку 36-річна Джулія Манфріні чекала на хвилю, а потім почала голосно кричати. Лікарі вже не змогли їй допомогти.

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Італійська серфінгістка померла під час занять біля індонезійського узбережжя Західної Суматри. Її пронизала гостра риба. Про це йдеться в матеріалі Yahoo.

Мова про Джулію Манфріні, яка була співзасновницею та керівницею відділу продажів серф-курортів. Вранці 18 жовтня вона займалася серфінгом і це призвело до трагічних наслідків.

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36-річна дівчина померла після того, як риба-меч встромилася їй у груди, про що повідомив виконувач обов'язків голови Агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Ментавайських островів Лахмудін Сірегара. За його словами, риба несподівано стрибнула в бік Манфріні і пронизала її груди.

Тіло Джулії Манфріні з ознаками утоплення доправили в місто Паданг, після чого відправили на Батьківщину дівчини — в Італію. Її друг Джеймс Колстон охарактеризував загиблу як шановного члена спільноти серфінгістів, яку знали в усьому світі.

"Її доброта, турбота і позитив запам'яталися всім, хто з нею зустрічався, і її буде дуже не вистачати. Джулія займалася серфінгом у віддаленій Індонезії, і з нею стався нещасний випадок. На жаль, навіть завдяки відважним зусиллям її партнера, персоналу місцевого курорту та лікарів, Джулію не вдалося врятувати. Ми вважаємо, що вона померла, займаючись улюбленою справою, у місці, яке вона любила", — написав Джеймс Колстон.

Трагедія на пляжі в Індонезії: як це сталося

Власник курорту Hidden Bay Resort Mentawais Александер Рібас розповів, що того ранку італійка чекала на хвилю, щоб почати заняття, однак несподівано на неї налетіла риба. Вона почала кричати і тим самим привернула увагу інших серфінгістів, які перебували неподалік.

Усі одразу ж кинулися на допомогу, проте хвилі в той момент значно посилилися і всіх віднесло. Зрештою Джулію все ж доправили до берега, однак вона вже не реагувала. Лікарі намагалися привести її до тями, але не змогли. Інші лікарі також не змогли нічим допомогти і лише зафіксували смерть до моменту прибуття в лікарню.

Олександр Рібас зазначив, що живе на островах уже понад 10 років і вперше спостерігав за такою трагедією. Усе сталося дуже швидко.

"Я був на човні з її хлопцем, коли зрозумів, що щось не так, стрибнув у воду зі своєю дошкою і поплив до групи. Я хотів би подякувати всім, хто допомагав у спробі врятувати Джулію, а також юридичним органам, які надали всю свою підтримку в цій справі. Я також хотів би висловити співчуття всім її рідним і близьким", — продовжив власник місцевого курорту.

Нагадаємо, 18 жовтня повідомлялося, що серфінгіст пережив напад акули та ураган "Мілтон" із різницею всього в 5 днів. 62-річний Чарлі Гаєк за своє життя 12 разів стикався з нападом акул, яких зустрічав під час виходу в море, але щоразу йому невимовно щастило.