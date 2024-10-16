Существо длиной не более 20 см проглатывает невероятное количество еды: в 10 раз больше их веса

Странная рыба-шар никогда не вырастает больше школьной линейки, но отличается отменным аппетитом.

Related video

Жизнь в глубоком океане невероятно тяжела: здесь холодно, давление огромно, а солнечные лучи не достигают этого места. Что еще больше усложняет жизнь обитателям глубин — недостаток пищи, а крошечное количество света, просачивающегося за пределы первых нескольких сотен метров, слишком тусклое, чтобы обеспечить фотосинтез, пишет Science Focus.

В большинстве мест в сумеречной зоне океана не производится новой пищи, а животным приходится полагаться на остатки органического вещества, попадающие с поверхности океана, или охотиться друг на друга.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По мнению ученых, большинство наиболее интересных видов в океане обитают именно в сумеречной зоне океана и о многих из них нам все еще известно слишком мало. Например, черная рыба-шар, также известная как рыба-глотатель (Chiasmodon niger).

В сравнении с другими глубоководными рыбами, такими как удильщики или пеликановые угри, черные глотатели не выглядят такими уж странными. Взрослые особи относительно небольшие — их длина достигает около 15-20сантиметров. Если им не удалось пообедать, их тала выглядят как тонкое тело сардины. Но если им все же удалось найти пищу, становится понятным, откуда они получили свое название.

Известно, что черные глотатели могут широко раскрывать свои челюсти и имеют невероятно эластичные желудки, способные расширяться до такой степени, что кожа вокруг них становится прозрачной. Их брюшные плавники не сращены, поэтому их желудки могут раздуваться до огромных размеров. Это означает, что глаза черного глотателя определенно не больше их животов, и они могут проглотить практически все, что найдут, не пережевывая.

Например, известно, что представители этого вида способны проглотить рыбу, вдвое большую и в 10 раз тяжелее их самих. Для сравнения, это эквивалентно тому, что средний человек обладал бы способностью съедать 300-400 бургеров за один присест.

Черных глотателей также называют змеезубыми рыбами. Они получили такое название благодаря адаптации, которая развилась у них для поглощения относительно огромной добычи. Ученые наблюдали, как черные глотатели хватают свою добычу за хвост, а затем скользят по телу зубами, как удавы, пока не проглотят жертву целиком. Исследователи считают, что такая адаптация стала особенно важной для выживания на глубине от 700 до 3000 метров под поверхностью океана.

Впрочем, у этого метода питания есть и свои недостатки — он требует время, чтобы переварить добычу. Такое поведение может быть не проблемой для удава, однако у рыб пищеварительные ферменты могут попросту не успеть переварить пищу, прежде чем она начнет гнить. Если это произойдет, газы разложения могут раздуть живот черного глотателя, как воздушный шар, и заставить рыбу всплыть на поверхность, что является смертельным путешествием в один конец.

К слову, именно благодаря перееданию одного образца в 1860-х годах людям стало известно о существовании этого вида.

Ранее Фокус писал о том, что глубоководных чудаках, которые удивили ученых: наперевес с огромной удочкой и вверх тормашками.