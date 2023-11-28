Наперевес с огромной удочкой и вверх тормашками: глубоководные чудаки удивили ученых (видео)

Океан таит в себе множество удивительных существ, однако никто не сравнится с этими "океанскими сумасшедшими", ведущими весьма необычный образ жизни.

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Океан покрывает более 70% поверхности Земли, однако ученым до сих пор слишком мало известно о том, что происходит в самым глубоких и темных его частях. Годами ученые пытаются создать карту морского дна Мирового океана и успешно продвигаются в этом направлении, но все еще чрезвычайно далеки от ее завершения, пишет IFLScience.

Не секрет, что океан полон глубоководных чудаков, однако мало кто способен сравниться с этими "сумасшедшими". Речь идет об удильщиках, имеющих весьма кошмарный вид со своими свисающими биолюминесцентными приманками. Но даже это еще не все, некоторые виды удильщиков прячут еще один "туз в рукаве": они всю жизнь проводят вверх тормашками.

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По словам ученых речь идет о цератиоидном удильщике из рода Gigantactis. Представители этого вида способны достигать длины в 45 сантиметров, а их светящиеся приманки-удочки могут удлиняться в четыре раза больше длины тела.

Впервые эти удивительные существа были засняты океанографами еще в 1999 году: им удалось заснять парящего над дном Тихого океана морского удильщика на глубине около 5 000 метров. Когда ученые присмотрелись, они заметили, что этот чудак плавал вверх тормашками, чего раньше ученые никогда не встречали.

Ученые обнаружили, что представители этого вида вовсе не размахивали своими приманками, чтобы привлечь бактерии и добычу, они, похоже, тралили морское дно в поисках съедобных глубоководных обитателей. Такое поведение было удивительным, однако ученые не могли понять, является ли оно нормальным для представителей этого вида. Проблема заключалась в том, что наблюдать за удильщиками в их естественной среде обитания чрезвычайно сложно — они предпочитают плавать в самых глубоких точках океана.

К счастью, ученым удалось объединить восемь наблюдений в одно, чтобы прийти к выводу, что этот удивительный вид удильщиков действительно проводит большую часть жизни вверх тормашками. Эти 8 наблюдений были зафиксированы в разных частях океана:

с обеих сторон Атлантики;

в восточной части Индийского океана;

на северо и юго-западе Тихого океана.

Ученые до сих пор не понимают, почему удильщики предпочитают плавать на спине, но предполагают, что таким образом они способны лучше распознавать добычу на больших расстояниях. Также такое положение тела позволяет им держать приманку подальше от того места, где они собираются ловить добычу. Это особенно актуально для тех видов этого рода, чьи приманки простираются очень далеко от тела.

Ученые отмечают, что потребуются дополнительные исследования и наблюдения за тем, как питается рыба-удильщик — это поможет пролить свет на невероятную жизнь глубоководных чудаков.

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