Наперевіс з величезною вудкою і догори дриґом: глибоководні диваки здивували вчених (відео)

Океан таїть у собі безліч дивовижних істот, проте ніхто не зрівняється з цими "океанськими божевільними", які ведуть вельми незвичайний спосіб життя.

Related video

Океан покриває понад 70% поверхні Землі, проте вченим досі надто мало відомо про те, що відбувається в найглибших і найтемніших його частинах. Роками вчені намагаються створити карту морського дна Світового океану й успішно просуваються в цьому напрямку, але все ще надзвичайно далекі від її завершення, пише IFLScience.

Не секрет, що океан сповнений глибоководних диваків, проте мало хто здатний зрівнятися з цими "божевільними". Йдеться про вудильників, які мають вельми жахливий вигляд зі своїми біолюмінесцентними приманками, що звисають. Але навіть це ще не все, деякі види вудильників ховають ще один "туз у рукаві": вони все життя проводять догори дриґом.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами вчених, йдеться про цератіоїдного вудильника з роду Gigantactis. Представники цього виду здатні досягати довжини в 45 сантиметрів, а їхні світяться приманки-вудки можуть подовжуватися вчетверо більше за довжину тіла.

Уперше ці дивовижні істоти були зняті океанографами ще 1999 року: їм вдалося зняти морського рибалки, що ширяв над дном Тихого океану, на глибині близько 5 000 метрів. Коли вчені придивилися, вони помітили, що цей дивак плавав догори дриґом, чого раніше вчені ніколи не зустрічали.

Вчені виявили, що представники цього виду зовсім не розмахували своїми принадами, щоб привернути бактерії і здобич, вони, схоже, тралили морське дно в пошуках їстівних глибоководних мешканців. Така поведінка була дивовижною, проте вчені не могли зрозуміти, чи є вона нормальною для представників цього виду. Проблема полягала в тому, що спостерігати за вудильниками в їхньому природному середовищі існування надзвичайно складно — вони воліють плавати в найглибших точках океану.

На щастя, вченим вдалося об'єднати вісім спостережень в одне, щоб дійти висновку, що цей дивовижний вид рибалок дійсно проводить більшу частину життя догори дриґом. Ці 8 спостережень були зафіксовані в різних частинах океану:

з обох боків Атлантики;

у східній частині Індійського океану;

на північному та південному заході Тихого океану.

Вчені досі не розуміють, чому вудильники воліють плавати на спині, але припускають, що таким чином вони здатні краще розпізнавати здобич на великих відстанях. Також таке положення тіла дозволяє їм тримати приманку трохи далі від того місця, де вони збираються ловити здобич. Це особливо актуально для тих видів цього роду, чиї приманки простягаються дуже далеко від тіла.

Вчені зазначають, що будуть потрібні додаткові дослідження і спостереження за тим, як харчується риба-вудильник — це допоможе пролити світло на неймовірне життя глибоководних диваків.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше зняли, як снігові мавпи ловлять рибу, щоб пережити зиму.