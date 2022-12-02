Спритні вудильники. Вчені вперше зафільмували, як снігові мавпи ловлять рибу, щоб пережити зиму (фото)
Раніше дослідники лише припускали, що це можливо, але тепер отримали незаперечні докази.
Близько року тому дослідницька група вперше опублікувала статтю, в якій висувається припущення, що японські макаки в районі Японських Альп (Камікоті) освоїли навичку зимового лову, пише Ecology & Evolution.
Тоді вчені висунули свої припущення на основі непрямої інформації — вони провели метогеномний аналіз фекалій снігових мавп і виявили сліди ДНК коричневої форелі. У результаті вчені припустили, що зимова дієта макак містить рибу.
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Утім, говорити про те, що снігові мавпи освоїли навичку риболовлі було занадто рано — наявність ДНК риб у фекаліях макак могла свідчити про те, що мавпи просто доїдають залишки їжі, залишені альпіністами. Однак стаття розлетілася світом і набула широкого розголосу — в результаті два оператори надали вченим серію зображень, на яких видно, як снігові мавпи поїдають рибу.
Незабаром дослідники опублікували нову статтю, і хоча наявні дані свідчили, що снігові мавпи майже напевно освоїли навичку зимової риболовлі, дослідникам усе ще не вистачало ключового пазла. Нікому так і не вдалося зафільмувати сам процес лову риби. На щастя, на допомогу вченим прийшла знімальна група NHK.
У результаті зйомок таідосліджень, які тривали із січня по березень 2022 року, вченим нарешті вдалося зняти реальний момент риболовлі снігових мавп. Тепер у дослідників є перша відеозйомка, що підтверджує, що макаки насправді освоїли навичку риболовлі, щоб пережити зими.
Загалом учені зняли 14 сцен риболовлі. Це дає підставу вважати, що, як мінімум, у трьох загонах снігових мавп кілька приматів освоїли навичку зимової риболовлі й добре справляються з ловом риби.
Учені припускають, що навичка риболовлі розвивалася поступово, — мабуть, макаки спочатку харчувалися водними травоїдними, потім комахами, а вже потім додали в свій раціон і спійману рибу.
Зазначимо, що в ході дослідження вчені зосередилися на вивченні двох десятків японських макак, які мешкають у складі чотирьох окремих груп у районі Японських Альп. Узимку температура тут опускається нижче -20°C, тому приматам довелося розвинути навичку риболовлі, щоб якось пережити сувору зиму.
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