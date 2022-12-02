Спритні вудильники. Вчені вперше зафільмували, як снігові мавпи ловлять рибу, щоб пережити зиму (фото)

Раніше дослідники лише припускали, що це можливо, але тепер отримали незаперечні докази.

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Близько року тому дослідницька група вперше опублікувала статтю, в якій висувається припущення, що японські макаки в районі Японських Альп (Камікоті) освоїли навичку зимового лову, пише Ecology & Evolution.

Тоді вчені висунули свої припущення на основі непрямої інформації — вони провели метогеномний аналіз фекалій снігових мавп і виявили сліди ДНК коричневої форелі. У результаті вчені припустили, що зимова дієта макак містить рибу.

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Утім, говорити про те, що снігові мавпи освоїли навичку риболовлі було занадто рано — наявність ДНК риб у фекаліях макак могла свідчити про те, що мавпи просто доїдають залишки їжі, залишені альпіністами. Однак стаття розлетілася світом і набула широкого розголосу — в результаті два оператори надали вченим серію зображень, на яких видно, як снігові мавпи поїдають рибу.

[ + – ] Учені зняли процес риболовлі Фото: Yuko SUZUKI

Незабаром дослідники опублікували нову статтю, і хоча наявні дані свідчили, що снігові мавпи майже напевно освоїли навичку зимової риболовлі, дослідникам усе ще не вистачало ключового пазла. Нікому так і не вдалося зафільмувати сам процес лову риби. На щастя, на допомогу вченим прийшла знімальна група NHK.

У результаті зйомок таідосліджень, які тривали із січня по березень 2022 року, вченим нарешті вдалося зняти реальний момент риболовлі снігових мавп. Тепер у дослідників є перша відеозйомка, що підтверджує, що макаки насправді освоїли навичку риболовлі, щоб пережити зими.

Загалом учені зняли 14 сцен риболовлі. Це дає підставу вважати, що, як мінімум, у трьох загонах снігових мавп кілька приматів освоїли навичку зимової риболовлі й добре справляються з ловом риби.

[ + – ] Роболовля допомагає японським макакам переживати суворі зими Фото: Genki YAMADA, NHK

Учені припускають, що навичка риболовлі розвивалася поступово, — мабуть, макаки спочатку харчувалися водними травоїдними, потім комахами, а вже потім додали в свій раціон і спійману рибу.

Зазначимо, що в ході дослідження вчені зосередилися на вивченні двох десятків японських макак, які мешкають у складі чотирьох окремих груп у районі Японських Альп. Узимку температура тут опускається нижче -20°C, тому приматам довелося розвинути навичку риболовлі, щоб якось пережити сувору зиму.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше застали лисицю за риболовлею, — вона вивудила 10 коропів.