Ловкие удильщики. Ученые впервые засняли, как снежные обезьяны ловят рыбу, чтобы пережить зиму (фото)
Ранее исследователи лишь предполагали, что это возможно, но теперь получили неопровержимые доказательства.
Около года назад исследовательская группа впервые опубликовала статью, в которой выдвигается предположение, что японские макаки в районе Японских Альп (Камикоти) освоили навык зимней ловли, пишет Ecology & Evolution.
Тогда ученые выдвинули свои предположения на основе косвенной информации — они провели метогеномный анализ фекалий снежных обезьян и обнаружили в них следы ДНК коричневой форели. В результате ученые предположили, что зимняя диета макак включает рыбу.
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Впрочем говорить о том, что снежные обезьяны освоили навык рыбной ловли было слишком рано — наличие ДНК рыб в фекалиях макак могло свидетельствовать о том, что обезьяны попросту доедают остатки пищи, оставленные альпинистами. Однако статья разлетелась по миру и получила широкую огласку — в результате два оператора предоставили ученым серию изображений, на которых видно, как снежные обезьяны поедают рыбу.
Вскоре исследователи опубликовали новую статью и хотя имеющиеся данные свидетельствовали, что снежные обезьяны, почти наверняка, освоили навык зимней рыбалки, исследователям все еще не хватало ключевого кусочка пазла. Никому так и не удалось заснять сам процесс ловли рыбы. К счастью, на помощь ученым пришла съемочная группа NHK.
В результате съемок и исследований, которые продлились с января по марта 2022 года, ученым наконец-то удалось заснять реальный момент рыбалки снежных обезьян. Теперь у исследователей есть первая видеосъемка, подтверждающая, что макаки в действительности освоили навык рыбной ловли, чтобы пережить зимы.
В общей сложности ученые засняли 14 сцен рыбной ловли. Это дает основание полагать, что, как минимум, в трех отрядах снежных обезьян несколько приматов освоили навык зимней рыбалки и отлично справляются с ловлей рыбы.
Ученые предполагают, что навык рыбной ловли развивался постепенно — вероятно, макаки сначала питались водными травоядными, затем насекомыми, а уж после добавили в свой рацион и пойманную рыбу.
Отметим, что в ходе исследования ученые сосредоточились на изучении двух десятков японских макак, который живут в составе четырех отдельных групп в районе Японских Альп. Зимой температура здесь опускается ниже -20°C, а потому приматам пришлось развить навык рыбной ловли, чтобы как-то пережить суровую зиму.
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