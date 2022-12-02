Ловкие удильщики. Ученые впервые засняли, как снежные обезьяны ловят рыбу, чтобы пережить зиму (фото)

Ранее исследователи лишь предполагали, что это возможно, но теперь получили неопровержимые доказательства.

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Около года назад исследовательская группа впервые опубликовала статью, в которой выдвигается предположение, что японские макаки в районе Японских Альп (Камикоти) освоили навык зимней ловли, пишет Ecology & Evolution.

Тогда ученые выдвинули свои предположения на основе косвенной информации — они провели метогеномный анализ фекалий снежных обезьян и обнаружили в них следы ДНК коричневой форели. В результате ученые предположили, что зимняя диета макак включает рыбу.

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Впрочем говорить о том, что снежные обезьяны освоили навык рыбной ловли было слишком рано — наличие ДНК рыб в фекалиях макак могло свидетельствовать о том, что обезьяны попросту доедают остатки пищи, оставленные альпинистами. Однако статья разлетелась по миру и получила широкую огласку — в результате два оператора предоставили ученым серию изображений, на которых видно, как снежные обезьяны поедают рыбу.

[ + – ] Ученые засняли процесс рыбалки Фото: Yuko SUZUKI

Вскоре исследователи опубликовали новую статью и хотя имеющиеся данные свидетельствовали, что снежные обезьяны, почти наверняка, освоили навык зимней рыбалки, исследователям все еще не хватало ключевого кусочка пазла. Никому так и не удалось заснять сам процесс ловли рыбы. К счастью, на помощь ученым пришла съемочная группа NHK.

В результате съемок и исследований, которые продлились с января по марта 2022 года, ученым наконец-то удалось заснять реальный момент рыбалки снежных обезьян. Теперь у исследователей есть первая видеосъемка, подтверждающая, что макаки в действительности освоили навык рыбной ловли, чтобы пережить зимы.

В общей сложности ученые засняли 14 сцен рыбной ловли. Это дает основание полагать, что, как минимум, в трех отрядах снежных обезьян несколько приматов освоили навык зимней рыбалки и отлично справляются с ловлей рыбы.

[ + – ] Рыбалка помогает японским макакам переживать суровые зимы Фото: Genki YAMADA, NHK

Ученые предполагают, что навык рыбной ловли развивался постепенно — вероятно, макаки сначала питались водными травоядными, затем насекомыми, а уж после добавили в свой рацион и пойманную рыбу.

Отметим, что в ходе исследования ученые сосредоточились на изучении двух десятков японских макак, который живут в составе четырех отдельных групп в районе Японских Альп. Зимой температура здесь опускается ниже -20°C, а потому приматам пришлось развить навык рыбной ловли, чтобы как-то пережить суровую зиму.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые застали лису за рыбалкой — выудила 10 карпов.