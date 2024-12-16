На чоловіка напали дві великі білі акули: він розповів, як йому вдалося вижити (фото)

Відомий серфінгіст Шеннон Ейнслі розповів, як ледь не став жертвою нападу двох морських хижаків. Однак це змінило його життя — він зміг подолати своїх "внутрішніх демонів" і став фахівцем з захисту природи, зокрема піклується за збереження акул.

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Величезний фанат серфінгу Шеннон Ейнслі розповів, як на нього в підлітковому віці напали дві великі білі акули, але йому вдалося вижити завдяки диву. Про історію незвичайного порятунку пише британський таблоїд Mirror.

Шеннон розповідає, що почав завзято займатися серфінгом у підлітковому віці. А він та його брати часто проводили "більшу частину часу в океані", допоки не сталася та історія з нападом.

Шеннон після атаки акул (фото: Mirror)

Чоловік розповідає, що день нападу для нього був звичайним днем, моментом "раю для серфінгістів" на рифі Нахун у берегів Південної Африки.

"Як не дивно, я пам’ятаю запах сардин у повітрі. Інші серфінгісти почали веслувати назад до берега, але я залишився на хвилях сам, і не підозрював про небезпеку, що наближається до мене. І тут раптом — бац! Мене зліва вдарила чотириметрова біла акула. Вона перевернула мене й потягла за собою під воду. Поки це відбувалося, інша акула вдарила мене в правий бік, але промахнулася, тому що перша акула першою дістала мене. Все сталося так швидко, що я думав, що мені сниться", — згадує Шеннон.

Чоловік каже, що потім одна з акул вкусила його за руку та намагалася потягнути під воду. Серфінгіст каже, що зміг дивом вибратися — велика хвиля віднесла його назад від акул, а вже він з пораненою та іншою цілою рукою змін догреби до берега.

"Коли я нарешті зміг вдихнути повітря, я подивився на свою руку і побачив, що мої пальці звисають, а мізинець і безіменний — ледве трималися на шкірі. На моїй руці був великий слід від укусу", — розповідає чоловік.

Шеннон з дошкою, яку прокусила акула під час нападу (фото: Mirror) Фото: Mirror

Його доправили до лікарні, де лікарі змогли надати допомогу. Попри важкі травми, Шеннон каже, що цей досвід був надзвичайно позитивним для нього, адже дозволив повністю переосмислити все життя.

"До нападу я був розлюченою, депресивною дитиною, яка боролася із заниженою самооцінкою, яка навіть подумувала про самогубство. Але під час нападу я молився про безпеку у воді та відчував, що Ісус захищає мене. Пізніше, у лікарні, я знову молився — цього разу просив Бога допомогти мені подолати мої "внутрішні напади акул", такі як гнів, депресія, низька самооцінка та суїцидальні думки", — розповідає Шеннон.

Чоловіка каже, що ця історія кардинально його змінила, і він "відчув глибоке відчуття миру, радості, надії та нової мети в житті", які стали "найпотужнішими зціленнями, яке я коли-небудь відчував". А через шість тижнів серфінгіст вже знову повернувся до підкорення хвиль.

Наразі Шеннон мешкає в Норвегії та жартує, що тут акул практично не зустрінеш, але радить всім любителям моря "оглядатися позаду, бо мало що може статися". Крім улюбленого серфінгу, Шеннон став інструктором з водних видів спорту, а також він діячем з захисту природи, зокрема й про акул.

"У своїх каналах в Instagram і TikTok я регулярно розповідаю про критичну роль акул у наших океанах. Цих неймовірних створінь часто неправильно розуміють, але вони справді прекрасні тварини, які заслуговують нашої поваги та захисту", — відзначив серфінгіст.

Нагадаємо, Фокус писав, як серфінгіст пережив напад акули та ураган "Мілтон" з різницею лише в 5 днів. У Флориді 62-річний серфінгіст загалом 12 разів пережив напад акул, з якими зустрічався під час виходу в море.

Також ми розповідали, що небезпечна риба пронизала груди серфінгістки на популярному курорті. Очевидці трагедії діляться, що події на пляжі відбулися дуже швидко. Спочатку 36-річна Джулія Манфріні чекала на хвилю, а потім почала голосно кричати. Лікарі вже не змогли їй допомогти.