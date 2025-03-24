Загрози від Росії: у Польщі продають "тривожні рюкзаки" на випадок великої війни (фото)

Польські магазини Biedronka представили тривожні рюкзаки для виживання в разі нападу армії РФ. У спеціальній сумці є ліхтарики, спальний мішок, тактичний ніж та інші потрібні предмети.

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Польська мережа магазинів Biedronka ("Божа корівка") почала продавати тривожні рюкзаки для виживання в разі війни та інших надзвичайних ситуацій. Про це повідомило видання Business Insider.

У спеціальному рюкзаку є ліхтарик із режимом SOS, кресало, спальний мішок зі свистком і карабіном, тактичний ніж, монтування, блокнот з олівцем, плащ, плоскогубці, USB-кабель "три в одному", універсальна сумка, сталева чашка та еластичний шнур із гачками. Тривожний комплект коштує близько 1600 гривень.

Однак урядовий центр безпеки рекомендує, щоб до тривожного рюкзака входило також радіо, що працює від батарейок, респіратори або захисні маски, компас, GPS, консервний ніж, харчування на два дні, аптечка для надання першої допомоги, пляшка для фільтрації з новим гумовим фільтром і мотузки.

Перший тривожний рюкзак у Польщі з'явився в середині 2024 року

Перший раз такий рюкзак з'явився в середині 2024 року, у ньому було безліч речей, необхідних для виживання. Зараз компанія представила аналогічний продукт, ціна якого в рази нижча.

Здебільшого продаж тривожних рюкзаків Biedronka пов'язаний з постійною загрозою від Росії. Війна в Україні змусила багатьох поляків з більшою готовністю придивитися до обладнання для виживання. У цей час польський уряд працює над спеціальним військовим керівництвом для громадян, пише видання.

Нагадаємо, у Китаї 18-річний турист Сунь Лян пішов у похід холодною гірською місцевістю і втратив зв'язок зі світом на 10 днів. Йому дивом вдалося вижити.

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